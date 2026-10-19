Jalen Hurts queda fuera de la temporada 2026 de la NFL por una embolia pulmonar

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    Jalen Hurts queda fuera de la temporada 2026 de la NFL por una embolia pulmonar
    Jalen Hurts quedó fuera de la campaña tras presentar complicaciones médicas que afectan su participación en la NFL; su recuperación será la prioridad tras el diagnóstico. FOTO: AP

El quarterback de los Eagles de Filadelfia fue diagnosticado con trombosis venosa profunda y embolia pulmonar bilateral; Tanner McKee asumirá la titularidad para el resto de la campaña

El panorama de los Eagles de Filadelfia cambió con la baja de su quarterback titular, Jalen Hurts, quien no volverá a jugar durante la temporada 2026 de la NFL tras ser diagnosticado con trombosis venosa profunda y embolia pulmonar bilateral, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

La ausencia del mariscal de campo representa un ajuste importante para el equipo dirigido por Nick Sirianni, que tendrá que reorganizar su ofensiva para afrontar el resto de la campaña sin uno de sus principales referentes.

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Los problemas de salud de Hurts se conocieron después del encuentro frente a los Rams de Los Ángeles, partido en el que recibió un pisotón en la pantorrilla izquierda. En una primera valoración se habría identificado un coágulo superficial; sin embargo, la evolución del cuadro médico llevó a detectar complicaciones que involucraron ambos pulmones.

El quarterback tampoco participó en el partido más reciente de los Eagles de Filadelfia frente a los Panthers de Carolina. Posteriormente, el diagnóstico de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar bilateral marcó el final de su participación en la campaña.

La combinación de ambas afecciones requiere atención médica especializada. La trombosis venosa profunda ocurre cuando se forma un coágulo en una vena profunda, generalmente en las piernas, mientras que una embolia pulmonar se presenta cuando un coágulo bloquea una arteria de los pulmones. Esta última complicación puede comprometer la oxigenación del organismo y afectar el funcionamiento del corazón.

El tratamiento depende de la valoración clínica y puede incluir medicamentos anticoagulantes para evitar que los coágulos crezcan o se formen otros nuevos. En un caso de esta naturaleza, el regreso a una actividad física de contacto no sería compatible con las precauciones médicas necesarias durante la recuperación.

Por ahora, la prioridad para Hurts será atender su condición de salud, mientras los Eagles tendrán que resolver cómo mantener el funcionamiento de su ofensiva en las semanas restantes del calendario.

TANNER MCKEE TOMARÁ EL MANDO

Ante la baja de su quarterback titular, la responsabilidad de conducir el ataque recaerá en Tanner McKee, egresado de la Universidad de Stanford, quien tendrá la oportunidad de asumir un papel más importante dentro del equipo.

El movimiento representa una prueba para el pasador, que deberá adaptarse a las exigencias de la titularidad y buscar continuidad en una ofensiva acostumbrada a trabajar con Hurts al frente.

La profundidad de la posición también tendrá modificaciones. El novato Cole Payton quedará como la primera alternativa de respaldo, mientras que la organización incorporó a Joe Milton para completar sus opciones en la posición de quarterback.

Los cambios obligarán al cuerpo técnico de Sirianni a ajustar su estrategia ofensiva y distribuir responsabilidades entre los jugadores disponibles. Además de encontrar respuestas desde el puesto de mariscal de campo, los Eagles necesitarán mantener la coordinación entre sus corredores, receptores y línea ofensiva.

La salida de Hurts deja una interrogante para Filadelfia en la recta restante de la temporada 2026. El equipo deberá afrontar sus próximos compromisos con un nuevo titular, mientras su quarterback principal concentra sus esfuerzos en la recuperación médica.

Con la campaña terminada para Hurts, el desempeño de McKee y la capacidad de adaptación del equipo serán factores centrales para determinar cómo responderán los Eagles ante una ausencia que modifica sus planes deportivos.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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