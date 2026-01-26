Bad Bunny lleva la cultura latina a la NFL con su nueva Concho Collection
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El cantante fusiona moda urbana, identidad latina y fútbol americano en una colección de edición limitada inspirada en el coquí puertorriqueño
El cantante Bad Bunny vuelve a demostrar que su influencia va mucho más allá de la música. El artista puertorriqueño presentó la NFL Concho Collection, una colaboración que fusiona moda urbana, cultura latina y el universo del fútbol americano, reinterpretando los códigos deportivos desde una narrativa estética profundamente personal.
Inspirada en Concho, la icónica rana coquí de Puerto Rico adoptada por Bad Bunny como símbolo creativo, esta colección propone una nueva manera de entender el sportswear: más emocional, más identitaria y con una fuerte carga cultural.
UNA COLECCIÓN QUE REESCRIBE EL SPORTSWEAR DE LA NFL
La NFL Concho Collection integra diseños de los 32 equipos de la NFL, trasladando sus colores, logotipos y símbolos a una propuesta de moda contemporánea que va más allá del merchandising tradicional. Las prendas no están pensadas únicamente para el estadio, sino para formar parte del día a día.
Sudaderas oversize, hoodies estructurados, chamarras varsity, playeras gráficas y gorras conforman la base de la colección, con siluetas relajadas que conectan directamente con el ADN del estilo urbano de Bad Bunny. Los diseños apuestan por cortes amplios, capas cómodas y una estética street alineada con las tendencias actuales.
Uno de los elementos clave es la presencia de Concho, el coquí puertorriqueño, reinterpretado como emblema gráfico en bordados, estampados y detalles visuales. Este símbolo funciona no solo como firma creativa, sino como un guiño directo a las raíces del artista y a la identidad latina dentro de una liga históricamente dominada por narrativas estadounidenses.
El resultado es una colección que combina orgullo cultural, nostalgia y modernidad, integrando el deporte a una conversación más amplia sobre identidad, representación y pertenencia.
COLORES, GRÁFICOS Y DISEÑO
La paleta cromática varía según cada equipo, respetando sus tonos oficiales, pero adaptándolos a una estética más sobria y estilizada. Los gráficos cobran protagonismo con tipografías bold, ilustraciones del coquí y referencias visuales a la NFL, todo ello acompañado de acabados premium que elevan cada pieza.
Las gorras refuerzan el carácter coleccionable de la línea, mientras que las chamarras y hoodies se posicionan como statement pieces pensadas para el street style.
TE PUEDE INTERESAR: Polémica en Hollywood: Sydney Sweeney escala el letrero para promocionar su marca y podría enfrentar cargos
¿DÓNDE Y CUÁNDO CONSEGUIR LA NFL CONCHO COLLECTION?
La NFL Concho Collection de Bad Bunny ya se encuentra disponible en preventa, con piezas muy limitadas, a través de newera.mx y la New Era App, plataformas oficiales para el lanzamiento de esta colaboración.