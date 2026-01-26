Bad Bunny lleva la cultura latina a la NFL con su nueva Concho Collection

El cantante Bad Bunny vuelve a demostrar que su influencia va mucho más allá de la música. El artista puertorriqueño presentó la NFL Concho Collection, una colaboración que fusiona moda urbana, cultura latina y el universo del fútbol americano, reinterpretando los códigos deportivos desde una narrativa estética profundamente personal.

Inspirada en Concho, la icónica rana coquí de Puerto Rico adoptada por Bad Bunny como símbolo creativo, esta colección propone una nueva manera de entender el sportswear: más emocional, más identitaria y con una fuerte carga cultural.

UNA COLECCIÓN QUE REESCRIBE EL SPORTSWEAR DE LA NFL

La NFL Concho Collection integra diseños de los 32 equipos de la NFL, trasladando sus colores, logotipos y símbolos a una propuesta de moda contemporánea que va más allá del merchandising tradicional. Las prendas no están pensadas únicamente para el estadio, sino para formar parte del día a día.