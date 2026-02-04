Tom Brady no apoyará a los Patriots en el Super Bowl LX

A días del Super Bowl LX entre Seattle Seahawks y New England Patriots, Tom Brady, el exquarterback que llevó a Nueva Inglaterra a nueve apariciones en el Super Bowl y seis títulos, sorprendió al mundo al afirmar que no estará apoyando a su antigua franquicia en el gran juego.

En una reciente aparición en el podcast “Let’s Go!” de SiriusXM, Brady dejó claro que no tiene un equipo preferido para el partido y que simplemente quiere disfrutar como espectador. “No tengo preferencia en este partido, que gane el mejor equipo”, declaró el mariscal de campo legendario.

Brady explicó que su relación con la organización pertenece al pasado deportivo, y que en esta etapa de su vida —como analista, accionista minoritario de los Las Vegas Raiders y figura pública— su enfoque es distinto. “Este es un nuevo capítulo en Nueva Inglaterra... y estoy contento de ver cómo todos han abrazado el régimen de Mike Vrabel y a los jugadores que trabajaron tan duro para poner al equipo en esta posición”, añadió.

La decisión de Brady generó reacciones encontradas entre excompañeros y leyendas de los Patriots. Vince Wilfork, miembro del Salón de la Fama de la franquicia, criticó la postura de Brady, señalando que, si es “Patriota para siempre”, debería expresar un apoyo más claro en la final.