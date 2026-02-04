Tom Brady no apoyará a los Patriots en el Super Bowl LX

    Tom Brady no apoyará a los Patriots en el Super Bowl LX
    Tom Brady, seis veces campeón con los Patriots, sorprendió al declarar que no apoyará a Nueva Inglaterra en el Super Bowl LX frente a los Seahawks. FOTO: ESPECIAL

Brady, que ahora trabaja con los Raiders en la NFL, aclaró que no apoyará a Nueva Inglaterra, pese a su legado histórico con la franquicia, y aseguró que será un espectador neutral

A días del Super Bowl LX entre Seattle Seahawks y New England Patriots, Tom Brady, el exquarterback que llevó a Nueva Inglaterra a nueve apariciones en el Super Bowl y seis títulos, sorprendió al mundo al afirmar que no estará apoyando a su antigua franquicia en el gran juego.

En una reciente aparición en el podcast “Let’s Go!” de SiriusXM, Brady dejó claro que no tiene un equipo preferido para el partido y que simplemente quiere disfrutar como espectador. “No tengo preferencia en este partido, que gane el mejor equipo”, declaró el mariscal de campo legendario.

Brady explicó que su relación con la organización pertenece al pasado deportivo, y que en esta etapa de su vida —como analista, accionista minoritario de los Las Vegas Raiders y figura pública— su enfoque es distinto. “Este es un nuevo capítulo en Nueva Inglaterra... y estoy contento de ver cómo todos han abrazado el régimen de Mike Vrabel y a los jugadores que trabajaron tan duro para poner al equipo en esta posición”, añadió.

La decisión de Brady generó reacciones encontradas entre excompañeros y leyendas de los Patriots. Vince Wilfork, miembro del Salón de la Fama de la franquicia, criticó la postura de Brady, señalando que, si es “Patriota para siempre”, debería expresar un apoyo más claro en la final.

A pesar de que la historia de Brady está profundamente ligada a los Patriots —club con el que construyó una dinastía histórica en la NFL— en esta ocasión optó por no tomar partido, lo que marca un giro respecto a cuando fue homenajeado por el equipo como “Patriota de por vida” en 2023 tras su retiro.

El Super Bowl LX se disputará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, enfrentando a los Patriots, que buscan su séptimo título, contra los Seahawks.

