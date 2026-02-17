Triunfo del Real Madrid ante Benfica queda marcado por activación de protocolo antirracismo

El Real Madrid sacó ventaja en la ida del playoff rumbo a los octavos de final de la UEFA Champions League tras imponerse 0-1 al Benfica en el Estádio da Luz, en un encuentro que dejó al conjunto español bien posicionado de cara a la vuelta.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa asumió el control de la posesión desde el arranque, aunque encontró dificultades para traducir ese dominio en llegadas claras durante la primera mitad. La escuadra portuguesa mantuvo el orden defensivo y apostó por cortar los circuitos ofensivos del visitante, lo que derivó en un trámite disputado en medio campo durante varios lapsos del juego.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac Del Toro termina 25 en la contrarreloj del UAE Tour y cede el liderato general

Las aproximaciones más claras del Real Madrid en ese lapso llegaron a través de Vinícius Júnior, quien intentó sorprender dentro del área en dos ocasiones, mientras que Kylian Mbappé estuvo cerca de concretar tras una combinación ofensiva. Sin embargo, el Benfica también exigió al conjunto blanco y obligó a intervenir a Thibaut Courtois tras un remate de Fredrik Aursnes que pudo cambiar el rumbo del partido.