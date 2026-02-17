Triunfo del Real Madrid ante Benfica queda marcado por activación de protocolo antirracismo

    Triunfo del Real Madrid ante Benfica queda marcado por activación de protocolo antirracismo
    Vinícius Júnior marcó el único gol del triunfo del Real Madrid ante el Benfica en Lisboa. FOTO: AP

Los Merengues vencieron 0-1 al Benfica en la ida del playoff de la Champions League, mientras que Galatasaray, PSG y Borussia Dortmund también tomaron ventaja en sus respectivas series

El Real Madrid sacó ventaja en la ida del playoff rumbo a los octavos de final de la UEFA Champions League tras imponerse 0-1 al Benfica en el Estádio da Luz, en un encuentro que dejó al conjunto español bien posicionado de cara a la vuelta.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa asumió el control de la posesión desde el arranque, aunque encontró dificultades para traducir ese dominio en llegadas claras durante la primera mitad. La escuadra portuguesa mantuvo el orden defensivo y apostó por cortar los circuitos ofensivos del visitante, lo que derivó en un trámite disputado en medio campo durante varios lapsos del juego.

Las aproximaciones más claras del Real Madrid en ese lapso llegaron a través de Vinícius Júnior, quien intentó sorprender dentro del área en dos ocasiones, mientras que Kylian Mbappé estuvo cerca de concretar tras una combinación ofensiva. Sin embargo, el Benfica también exigió al conjunto blanco y obligó a intervenir a Thibaut Courtois tras un remate de Fredrik Aursnes que pudo cambiar el rumbo del partido.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 50, cuando Vinícius definió con precisión luego de recibir un pase de Mbappé. A partir de ese momento, el Real Madrid optó por gestionar la ventaja con un bloque más compacto, limitando los espacios y reduciendo los riesgos en salida para conservar el resultado.

El partido tuvo un momento de tensión cuando el árbitro François Letexier activó el protocolo antirracismo tras una denuncia del propio Vinícius por un presunto insulto proveniente del campo rival, situación atribuida a Gianluca Prestianni. El juego se detuvo durante varios minutos antes de reanudarse entre protestas desde ambos banquillos.

Más adelante, el técnico José Mourinho fue expulsado por reclamos reiterados, en un cierre donde el equipo español priorizó el orden defensivo para sostener la ventaja como visitante. La eliminatoria se definirá el próximo 25 de febrero en el Santiago Bernabéu.

En otros resultados de esta misma ronda, el Galatasaray superó 5-2 a la Juventus en Estambul, mientras que el Paris Saint-Germain remontó para imponerse 3-2 al AS Monaco como visitante.

Por su parte, el Borussia Dortmund tomó ventaja en Alemania tras vencer 2-0 al Atalanta en el Signal Iduna Park, en una serie que también se mantiene abierta de cara al encuentro de vuelta.

