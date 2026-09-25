Nick Bosa prende las alarmas en San Francisco: 49ers perderán a su estrella varias semanas

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    Nick Bosa prende las alarmas en San Francisco: 49ers perderán a su estrella varias semanas
    Nick Bosa volverá a quedar fuera de acción con los 49ers, ahora por una lesión en la pantorrilla sufrida durante una práctica. FOTO: ESPECIAL

El estelar defensivo sufrió una lesión en la pantorrilla durante una práctica y está descartado para enfrentar a Arizona; San Francisco analiza enviarlo a la lista de lesionados

Los 49ers de San Francisco recibieron un golpe importante en el arranque de la Temporada 2026 de la NFL. Nick Bosa, figura principal de su defensiva, sufrió una lesión en la pantorrilla durante la práctica del jueves y estará fuera “algunas semanas”, por lo que su ausencia comenzará este domingo ante los Cardinals de Arizona.

El ala defensiva se lastimó mientras trabajaba con el equipo y los Niners todavía analizan si será necesario colocarlo en la lista de lesionados.

Lo que ya está descartado es su participación en la Semana 3, cuando San Francisco reciba a Arizona en el Levi’s Stadium.

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La baja llega en un momento delicado. Los 49ers comenzaron la campaña con marca de 2-0 tras vencer 27-7 a Rams de Los Ángeles en Melbourne y 35-13 a Dolphins de Miami, pero el roster ya ha sido golpeado por distintas lesiones.

James Thompson Jr. también enfrenta una ausencia de varias semanas por un esguince de tobillo.

El caso de Bosa preocupa además por sus antecedentes recientes. El cinco veces seleccionado al Pro Bowl viene de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sufrida precisamente en la Semana 3 de 2025 frente a los Cardinals.

Aquella fue la tercera lesión de ACL de su carrera entre universidad y NFL.

San Francisco había manejado cuidadosamente sus cargas durante las primeras semanas de 2026.

El miércoles apareció como ausente de la práctica por descanso y cuidado de la rodilla; sin embargo, el jueves surgió el problema en la pantorrilla.

Después de Arizona, el calendario incluye duelos contra Broncos de Denver el 4 de octubre y Seahawks de Seattle el 11.

Dependiendo de su evolución, Bosa podría perderse parte de ese tramo, obligando a Kyle Shanahan a redistribuir responsabilidades para generar presión al quarterback.

Para San Francisco, que aspira a mantenerse entre los protagonistas de la NFC, perder temporalmente a Bosa representa una prueba inmediata para una defensiva que deberá demostrar profundidad.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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