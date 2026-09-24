NFL y Conade llevarán el flag football a escuelas de México: así será el plan

NFL México y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) anunciaron una alianza para llevar el flag football a primarias y secundarias del país durante el ciclo escolar 2026-2027. El objetivo es ampliar la actividad física y detectar talento desde las aulas. Arturo Olivé, director de NFL México, y Rommel Pacheco, titular de Conade, presentaron el proyecto el 23 de septiembre en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), en la Ciudad de México.

El flag football, conocido como tocho bandera, se juega sin tacleadas: la defensa frena al rival al retirarle una cinta de la cintura. El plan tendrá cuatro ejes: NFL Flag en Escuelas, eventos nacionales, activación física y desarrollo deportivo sostenible. La colaboración busca abrir espacios de participación para niñas, niños y jóvenes, con una ruta que conecte la práctica escolar con nuevas oportunidades deportivas. Conade apoyará con kits de juego y material didáctico, mientras NFL México facilitará personal para capacitar de forma continua a docentes, entrenadores y árbitros. La estrategia también contempla Juegos Escolares y torneos NFL Flag Championships. “Creemos que esta alianza convierte a las escuelas en espacios de participación, bienestar y desarrollo del talento”, afirmó Pacheco. Ambos organismos buscan que el deporte sea accesible y que permita formar nuevas generaciones de jugadoras y jugadores.

Una de las primeras actividades será la Miami Dolphins Academy, programada para el 12 de octubre en el CNAR. La jornada incluirá capacitación para 50 entrenadores y una clínica en la que participarán 100 niñas y niños. Después, el 14 y 15 de noviembre, Ciudad Universitaria recibirá el Festival Conade-NFL México de Flag Football. Se prevé la participación de más de 300 menores de 10 años, con modalidades mixtas para impulsar la convivencia y el respeto entre participantes. El impulso escolar coincide con la preparación rumbo a Los Ángeles 2028, donde el flag football debutará como deporte olímpico. También forma parte del ambiente previo al regreso de la NFL a México: Vikings de Minnesota y 49ers de San Francisco jugarán el 22 de noviembre en el Estadio Banorte.