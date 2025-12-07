NFL Semana 14: Jaguars y Steelers toman ventaja en un domingo clave

La mañana dominical de la NFL dejó marcadores que movieron posiciones divisionales, lesiones de peso y señales claras para equipos que aún pelean por la postemporada. En Jacksonville, los Jaguars tomaron el control de la AFC Sur al vencer 36-19 a los Colts. Trevor Lawrence lanzó dos pases de anotación y Travis Etienne sumó dos touchdowns por tierra en un duelo marcado por la lesión de Daniel Jones, quien salió en el segundo cuarto con un problema en el tendón de Aquiles. Con Riley Leonard al mando, Indianápolis no volvió a competir el marcador. En Seattle, los Seahawks resolvieron en la segunda mitad y superaron 37-9 a los Falcons. Sam Darnold lanzó tres pases de touchdown, mientras que un regreso de kickoff de Rashid Shaheed y tres entregas de balón provocadas por la defensa inclinaron el juego. Atlanta quedó eliminado de la carrera por los playoffs. TE PUEDE INTERESAR: México ya tiene ruta mundialista: horarios, fechas y sedes de los juegos del Tri Minnesota tuvo una mañana sin sobresaltos al imponerse 31-0 a Washington. J.J. McCarthy regresó tras lesión y firmó su mejor actuación como profesional con tres pases de touchdown, dos a Josh Oliver y uno a T.J. Hockenson. Del otro lado, Jayden Daniels volvió a resentirse del codo izquierdo y los Commanders extendieron su racha negativa.

En Tennessee, los Titans vencieron 31-29 a los Browns en un partido con protagonismo de novatos. Shedeur Sanders lanzó para 364 yardas y tres touchdowns, además de anotar por tierra, pero Cleveland falló una conversión de dos puntos en los últimos minutos. Cam Ward respondió con pases clave y Tony Pollard aportó anotaciones largas para asegurar la victoria local. Buffalo ganó un duelo directo de la AFC al imponerse 39-34 a los Bengals en un juego condicionado por la nieve. Josh Allen combinó pases y acarreos productivos, mientras que la defensa capitalizó dos intercepciones a Joe Burrow, una de ellas devuelta para touchdown por Christian Benford, que cambió el rumbo en el cuarto periodo. En la NFC Sur, los Saints sorprendieron 24-20 a los Buccaneers. El novato Tyler Shough anotó dos veces por tierra y New Orleans apretó una división que sigue sin un líder claro. Tampa Bay sumó su cuarta derrota en cinco semanas. El clásico de la AFC Norte fue para Pittsburgh, que superó 27-22 a Baltimore como visitante. Aaron Rodgers abrió el marcador por tierra y los Steelers aprovecharon una intercepción a Lamar Jackson para manejar la ventaja. En el cierre, una captura de Alex Highsmith selló el resultado.