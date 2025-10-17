Rendirán homenaje a los Daneses de 1975 en el Ateneo Fuente este 18 de octubre

Fútbol Americano
/ 17 octubre 2025
    Rendirán homenaje a los Daneses de 1975 en el Ateneo Fuente este 18 de octubre
    Este sábado 18 de octubre, el Ateneo Fuente celebra el 50 aniversario del campeonato de fútbol americano logrado por los Daneses en 1975. FOTOS: CORTESÍA

El evento contará con exposición fotográfica, proyección de video, reconocimientos a exjugadores y la participación de exentrenadores, familiares y miembros de la comunidad educativa

Este sábado 18 de octubre de 2025, los pasillos del histórico Ateneo Fuente volverán a llenarse de espíritu deportivo y nostalgia con la celebración del 50 aniversario del campeonato de fútbol americano conseguido por el equipo Daneses en 1975, dentro de la categoría intermedia.

La ceremonia conmemorativa se realizará en el Paraninfo del Ateneo Fuente a las 10:30 de la mañana, y será abierta al público. Antes del inicio formal, los exjugadores y asistentes se reunirán para tomarse una fotografía del recuerdo en las escalinatas del edificio principal, símbolo del orgullo ateneísta y del legado del equipo.

TE PUEDE INTERESAR: Max Verstappen partirá desde la pole en el sprint del GP de Austin

El evento reunirá a exjugadores, entrenadores, familiares y miembros de la comunidad educativa, quienes recordarán aquella temporada que marcó un antes y un después en el deporte estudiantil de la región. Como parte del programa, se inaugurará una exposición fotográfica con imágenes originales de la campaña de 1975, además de recortes periodísticos publicados por el diario Vanguardia en aquellos años, que documentaron con detalle la hazaña deportiva.

$!Este sábado 18 de octubre, el Ateneo Fuente celebra el 50 aniversario del campeonato de fútbol americano logrado por los Daneses en 1975.
Este sábado 18 de octubre, el Ateneo Fuente celebra el 50 aniversario del campeonato de fútbol americano logrado por los Daneses en 1975. FOTO: CORTESÍA

También se proyectará un video con la historia del campeonato, donde se repasarán los encuentros clave de la temporada, los entrenamientos y los momentos más emblemáticos del equipo. Durante la ceremonia se rendirá homenaje a los jugadores y entrenadores fallecidos, al mismo tiempo que se entregarán reconocimientos a los miembros sobrevivientes del plantel campeón.

El equipo de 1975 fue dirigido por el Dr. Jorge Castro Medina, recordado por su liderazgo y compromiso con la formación deportiva y humana de sus jugadores. Entre los nombres destacados de aquella plantilla se encuentran Jorge Zubieta, Miguel Ángel Martín Díaz, Israel Gutiérrez, Juan Manuel Valdés, Juan Manuel Arenas, Alejandro David, Polo García, Jorge Dávila, Andrés Mario Perales, Francisco García, Mauro Marines y Jesús Sedillo, entre otros.

$!Este sábado 18 de octubre, el Ateneo Fuente celebra el 50 aniversario del campeonato de fútbol americano logrado por los Daneses en 1975.
Este sábado 18 de octubre, el Ateneo Fuente celebra el 50 aniversario del campeonato de fútbol americano logrado por los Daneses en 1975. FOTO: CORTESÍA

Durante la ceremonia se escuchará también un mensaje especial del licenciado Armando Fuentes Aguirre “Catón”, quien en 1975 fungía como director del Ateneo Fuente y del periódico Vanguardia, medio que acompañó de cerca la trayectoria del equipo.

El ingeniero Jorge Dávila hizo una invitación abierta a toda la comunidad: exalumnos, aficionados al fútbol americano y público en general. “Será una ceremonia para recordar una época muy especial del deporte saltillense”, señaló.

$!Este sábado 18 de octubre, el Ateneo Fuente celebra el 50 aniversario del campeonato de fútbol americano logrado por los Daneses en 1975.
Este sábado 18 de octubre, el Ateneo Fuente celebra el 50 aniversario del campeonato de fútbol americano logrado por los Daneses en 1975. FOTO: CORTESÍA

El encuentro busca no solo conmemorar un logro deportivo, sino reunir nuevamente a los integrantes de aquel equipo campeón, bajo un lema que resume el espíritu de la cita: “¡Si faltas tú, no estará completo el equipo!”.

Temas


Futbol Americano
Homenajes

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Armando Fuentes Aguirre

Organizaciones


Ateneo Fuente

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III