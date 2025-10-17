Rendirán homenaje a los Daneses de 1975 en el Ateneo Fuente este 18 de octubre
El evento contará con exposición fotográfica, proyección de video, reconocimientos a exjugadores y la participación de exentrenadores, familiares y miembros de la comunidad educativa
Este sábado 18 de octubre de 2025, los pasillos del histórico Ateneo Fuente volverán a llenarse de espíritu deportivo y nostalgia con la celebración del 50 aniversario del campeonato de fútbol americano conseguido por el equipo Daneses en 1975, dentro de la categoría intermedia.
La ceremonia conmemorativa se realizará en el Paraninfo del Ateneo Fuente a las 10:30 de la mañana, y será abierta al público. Antes del inicio formal, los exjugadores y asistentes se reunirán para tomarse una fotografía del recuerdo en las escalinatas del edificio principal, símbolo del orgullo ateneísta y del legado del equipo.
El evento reunirá a exjugadores, entrenadores, familiares y miembros de la comunidad educativa, quienes recordarán aquella temporada que marcó un antes y un después en el deporte estudiantil de la región. Como parte del programa, se inaugurará una exposición fotográfica con imágenes originales de la campaña de 1975, además de recortes periodísticos publicados por el diario Vanguardia en aquellos años, que documentaron con detalle la hazaña deportiva.
También se proyectará un video con la historia del campeonato, donde se repasarán los encuentros clave de la temporada, los entrenamientos y los momentos más emblemáticos del equipo. Durante la ceremonia se rendirá homenaje a los jugadores y entrenadores fallecidos, al mismo tiempo que se entregarán reconocimientos a los miembros sobrevivientes del plantel campeón.
El equipo de 1975 fue dirigido por el Dr. Jorge Castro Medina, recordado por su liderazgo y compromiso con la formación deportiva y humana de sus jugadores. Entre los nombres destacados de aquella plantilla se encuentran Jorge Zubieta, Miguel Ángel Martín Díaz, Israel Gutiérrez, Juan Manuel Valdés, Juan Manuel Arenas, Alejandro David, Polo García, Jorge Dávila, Andrés Mario Perales, Francisco García, Mauro Marines y Jesús Sedillo, entre otros.
Durante la ceremonia se escuchará también un mensaje especial del licenciado Armando Fuentes Aguirre “Catón”, quien en 1975 fungía como director del Ateneo Fuente y del periódico Vanguardia, medio que acompañó de cerca la trayectoria del equipo.
El ingeniero Jorge Dávila hizo una invitación abierta a toda la comunidad: exalumnos, aficionados al fútbol americano y público en general. “Será una ceremonia para recordar una época muy especial del deporte saltillense”, señaló.
El encuentro busca no solo conmemorar un logro deportivo, sino reunir nuevamente a los integrantes de aquel equipo campeón, bajo un lema que resume el espíritu de la cita: “¡Si faltas tú, no estará completo el equipo!”.