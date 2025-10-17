Rendirán homenaje a los Daneses de 1975 en el Ateneo Fuente este 18 de octubre

Este sábado 18 de octubre de 2025, los pasillos del histórico Ateneo Fuente volverán a llenarse de espíritu deportivo y nostalgia con la celebración del 50 aniversario del campeonato de fútbol americano conseguido por el equipo Daneses en 1975, dentro de la categoría intermedia.

La ceremonia conmemorativa se realizará en el Paraninfo del Ateneo Fuente a las 10:30 de la mañana, y será abierta al público. Antes del inicio formal, los exjugadores y asistentes se reunirán para tomarse una fotografía del recuerdo en las escalinatas del edificio principal, símbolo del orgullo ateneísta y del legado del equipo.

El evento reunirá a exjugadores, entrenadores, familiares y miembros de la comunidad educativa, quienes recordarán aquella temporada que marcó un antes y un después en el deporte estudiantil de la región. Como parte del programa, se inaugurará una exposición fotográfica con imágenes originales de la campaña de 1975, además de recortes periodísticos publicados por el diario Vanguardia en aquellos años, que documentaron con detalle la hazaña deportiva.