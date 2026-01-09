Ronda de Comodines NFL: Rams y Panthers abren Playoffs; Packers y Bears chocan en clásico histórico
La postemporada de la NFL inicia este sábado con dos duelos de la NFC; Rams de Los Angeles visitan a Panthers de Carolina y Packers de Green Bay se miden a Bears de Chicago
La Ronda de Comodines de la NFL arranca este sábado con una doble cartelera que promete intensidad, rivalidades históricas y duelos clave rumbo a la Ronda Divisional.
La jornada sabatina presenta dos partidos de la Conferencia Nacional, ambos con ingredientes distintos: experiencia en postemporada, jóvenes quarterbacks bajo presión y defensivas llamadas a marcar diferencia. Así se perfila el inicio de los Playoffs:
Panthers vs Rams: ¿dará Carolina la sorpresa?
El primer encuentro del sábado enfrenta a Rams de Los Angeles ante Panthers de Carolina a las 3:30 de la tarde. El conjunto angelino llega como favorito, respaldado por una ofensiva profunda y probada en instancias decisivas.
Matthew Stafford comanda un ataque que combina experiencia, lectura rápida y efectividad en zona roja, con Davante Adams como su principal amenaza aérea y Kyren Williams aportando equilibrio y explosividad desde el backfield.
Del otro lado, Carolina apuesta por el crecimiento de Bryce Young, quien deberá ser preciso y cuidar el balón ante una defensiva que suele castigar los errores.
El ataque terrestre, con Chuba Hubbard y Rico Dowdle, será clave para los Panthers si buscan controlar el ritmo y mantenerse en el partido. En México, este duelo podrá verse por Canal 5 y FOX Sports.
Packers vs Bears - sabor a duelo Divisional
Más tarde, a las 7 de la noche, el foco se traslada a uno de los clásicos más representativos de la NFL, con Packers de Green Bay visitando a Bears de Chicago en Soldier Field.
Chicago llega con la ventaja de localía y una defensiva que fue consistente durante la temporada regular, liderada por la presión constante de Montez Sweat.
En ofensiva, el desarrollo de Caleb Williams ha sido determinante, apoyado por receptores capaces de generar jugadas grandes como DJ Moore y Rome Odunze.
Green Bay, por su parte, confía en la toma de decisiones de Jordan Love y en el balance ofensivo que puede ofrecer Josh Jacobs para sostener drives largos y minimizar riesgos.
La experiencia reciente de los Packers en playoffs y su capacidad para ajustar sobre la marcha los convierten en un rival incómodo, incluso en un entorno hostil. Este partido también se transmitirá en México por Canal 5 y FOX Sports.
En cuanto a las proyecciones, los Rams parten como claros favoritos ante Carolina (34–12 / 28–17, favor LAR), con pronósticos que apuntan a una victoria construida desde el control del balón y la eficiencia ofensiva.
El duelo entre Packers y Bears, en contraste, se perfila mucho más cerrado (23–21 / 21–18, favor GB), con margen mínimo y definido por detalles como las entregas de balón, la ejecución en tercera oportunidad y la presión al quarterback en momentos clave.
La mesa está puesta para un sábado de alta tensión en la NFL, donde cada posesión puede marcar la diferencia y el camino al Super Bowl comienza a tomar forma.