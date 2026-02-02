Saints jugarán histórico primer partido de la NFL en Francia
La liga confirmó que el Stade de France, en París, será sede por primera vez de un juego oficial de temporada regular de la NFL, con Nueva Orleans como protagonista
La NFL confirmó ayer que la Temporada 2026 incluirá por primera vez en la historia de la liga un partido de temporada regular en Francia, en la ciudad de París, como parte de su estrategia de expansión internacional.
El encuentro se llevará a cabo en el Stade de France, el estadio nacional francés con capacidad para más de 81 mil espectadores, mismo que ha sido sede de eventos deportivos de primer nivel como la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de París 2024.
Los Saints de Nueva Orleans han sido designados como uno de los equipos participantes en este partido histórico, que aún espera rival y fecha oficial tras la publicación completa del calendario de la campaña.
Según algunos informes de medios franceses, podría tratarse de un juego como local de los Saints frente a los Browns de Cleveland el 25 de octubre de 2026, aunque esto todavía no ha sido confirmado por la NFL de forma oficial.
Este anuncio forma parte de la ampliación del calendario internacional de la NFL, el cual ya incluye juegos en Londres, Madrid, Múnich, Río de Janeiro y Melbourne (Australia) para la temporada 2026, consolidando a París como una nueva plaza clave fuera de los Estados Unidos.
El comisionado de la liga, Roger Goodell, destacó que “llevar un partido de temporada regular a París en 2026 marca un emocionante paso adelante en la continua expansión de la presencia global de la NFL”, resaltando el estatus deportivo y cultural de la capital francesa.
Por su parte, la propietaria de los Saints, Gayle Benson, expresó su entusiasmo por jugar en Francia y subrayó la “fuerte conexión cultural entre Luisiana y Francia”, además del crecimiento de la base de aficionados de su franquicia en Europa.
Este evento histórico permitirá a los fanáticos europeos experimentar un partido de la NFL de temporada regular sin tener que viajar a los Estados Unidos e impulsa los esfuerzos de la liga por internacionalizar aún más el fútbol americano.