Saints jugarán histórico primer partido de la NFL en Francia

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 2 febrero 2026
    Saints jugarán histórico primer partido de la NFL en Francia
    Los Saints de Nueva Orleans harán historia al disputar en el Stade de France el primer partido de temporada regular de la NFL en Francia durante la campaña 2026. FOTOS: ESPECIAL

La liga confirmó que el Stade de France, en París, será sede por primera vez de un juego oficial de temporada regular de la NFL, con Nueva Orleans como protagonista

La NFL confirmó ayer que la Temporada 2026 incluirá por primera vez en la historia de la liga un partido de temporada regular en Francia, en la ciudad de París, como parte de su estrategia de expansión internacional.

El encuentro se llevará a cabo en el Stade de France, el estadio nacional francés con capacidad para más de 81 mil espectadores, mismo que ha sido sede de eventos deportivos de primer nivel como la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los Saints de Nueva Orleans han sido designados como uno de los equipos participantes en este partido histórico, que aún espera rival y fecha oficial tras la publicación completa del calendario de la campaña.

TE PUEDE INTERESAR: Tigres, América y Pumas debutan este martes en la Concacaf Copa de Campeones: horarios y transmisión de los juegos

Según algunos informes de medios franceses, podría tratarse de un juego como local de los Saints frente a los Browns de Cleveland el 25 de octubre de 2026, aunque esto todavía no ha sido confirmado por la NFL de forma oficial.

Este anuncio forma parte de la ampliación del calendario internacional de la NFL, el cual ya incluye juegos en Londres, Madrid, Múnich, Río de Janeiro y Melbourne (Australia) para la temporada 2026, consolidando a París como una nueva plaza clave fuera de los Estados Unidos.

El comisionado de la liga, Roger Goodell, destacó que “llevar un partido de temporada regular a París en 2026 marca un emocionante paso adelante en la continua expansión de la presencia global de la NFL”, resaltando el estatus deportivo y cultural de la capital francesa.

Por su parte, la propietaria de los Saints, Gayle Benson, expresó su entusiasmo por jugar en Francia y subrayó la “fuerte conexión cultural entre Luisiana y Francia”, además del crecimiento de la base de aficionados de su franquicia en Europa.

Este evento histórico permitirá a los fanáticos europeos experimentar un partido de la NFL de temporada regular sin tener que viajar a los Estados Unidos e impulsa los esfuerzos de la liga por internacionalizar aún más el fútbol americano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


París

Organizaciones


NFL
New Orleans Saints

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
César Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presentó en conferencia los resultados del monitoreo semanal de precios de gasolina del programa Quién es Quién en los Combustibles.

Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’
El legislador advierte que se pretende crear un órgano electoral “a modo” rumbo a 2030

‘No es momento’: Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide frenar discusión de la reforma electoral
Los días festivos en México son una oportunidad perfecta para descansar, viajar y organizar escapadas.

¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México
La economía mexicana tuvo un año de crecimiento débil en el 2025, pues el Producto Interno Bruto (PIB) incrementó 0.7% respecto al año anterior. FOTO:

Deuda pública de México podría alcanzar hasta un 58% en 2030: Banco Base
Una vacuna contra el cáncer, que es personalizada para cada paciente y que fue desarrollada en Ginebra, ganó el Premio Pfizer a la Investigación 2026.

Una vacuna desarrollada en Suiza contra el cáncer gana el Premio Pfizer 2026
La presidenta municipal subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal.

Hijo de alcaldesa de San Quintín es detenido tras golpear a manifestantes; quedó en video
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado