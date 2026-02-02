Saints jugarán histórico primer partido de la NFL en Francia

La NFL confirmó ayer que la Temporada 2026 incluirá por primera vez en la historia de la liga un partido de temporada regular en Francia, en la ciudad de París, como parte de su estrategia de expansión internacional.

El encuentro se llevará a cabo en el Stade de France, el estadio nacional francés con capacidad para más de 81 mil espectadores, mismo que ha sido sede de eventos deportivos de primer nivel como la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los Saints de Nueva Orleans han sido designados como uno de los equipos participantes en este partido histórico, que aún espera rival y fecha oficial tras la publicación completa del calendario de la campaña.

Según algunos informes de medios franceses, podría tratarse de un juego como local de los Saints frente a los Browns de Cleveland el 25 de octubre de 2026, aunque esto todavía no ha sido confirmado por la NFL de forma oficial.

Este anuncio forma parte de la ampliación del calendario internacional de la NFL, el cual ya incluye juegos en Londres, Madrid, Múnich, Río de Janeiro y Melbourne (Australia) para la temporada 2026, consolidando a París como una nueva plaza clave fuera de los Estados Unidos.