Tigres, América y Pumas debutan este martes en la Concacaf Copa de Campeones: horarios y transmisión de los juegos

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 2 febrero 2026
    Tigres, América y Pumas debutan este martes en la Concacaf Copa de Campeones: horarios y transmisión de los juegos
    Tigres, América y Pumas inician este martes su participación en la Concacaf Copa de Campeones, en una jornada clave para los equipos mexicanos en el torneo continental. FOTOS: ESPECIAL

Los tres clubes mexicanos arrancan su camino en la primera ronda de la Concacaf Copa de Campeones este martes, con duelos clave ante rivales de Canadá, Honduras y Estados Unidos

Este martes arranca la participación de los clubes mexicanos en la Concacaf Copa de Campeones, con los debuts de Tigres UANL, América y Pumas UNAM dentro de la primera ronda del certamen continental.

Los tres equipos buscarán tomar ventaja desde el partido de ida en una jornada cargada de actividad para la Liga MX.

TE PUEDE INTERESAR: Atlético de Madrid ficha a Obed Vargas: el salto del mexicano a LaLiga de España

Tigres UANL vs Forge FC

Tigres abre la actividad enfrentando al Forge FC, en un duelo donde los felinos parten como favoritos por plantilla y experiencia internacional.

El equipo regiomontano intentará imponer condiciones desde casa para encaminar la eliminatoria.

El conjunto canadiense llega con ritmo competitivo y ha mostrado orden táctico en torneos de Concacaf, por lo que Tigres deberá ser paciente y contundente para evitar complicaciones.

El duelo se disputará a las 6 de la noche y será transmitido por FOX y FOX One, medio por el cual se verán todos los duelos de esta competencia.

América vs Olimpia

Más tarde, a las 8 de la noche, el América se mide al Olimpia, uno de los clubes con mayor tradición en Centroamérica. Las Águilas debutan con la obligación de marcar diferencia desde el primer encuentro, apoyadas en su poder ofensivo y profundidad de plantel.

Olimpia suele apostar por un juego físico y directo, por lo que el América buscará controlar la posesión y evitar errores defensivos que comprometan la serie.

Las Águilas tienen listo su registro para la “Concachampions”, mismo donde no aparece el nombre de Raphael Veiga, refuerzo de los de Coapa que probablemente juegue el próximo fin de semana ante Rayados.

Sin embargo, de acuerdo al reglamento de la competencia, al haberse dado su fichaje antes del 7 de febrero, lo podrán inscribir para las siguientes fases de la Concacaf Champions Cup.

Pumas UNAM vs San Diego FC

El cierre de la jornada para los equipos mexicanos será con Pumas a las 10 de la noche, que enfrenta a San Diego FC, una de las nuevas franquicias del futbol estadounidense, misma donde aún permanece Hirving Chucky Lozano, pero que no jugará por no ser requerido por el equipo.

Los universitarios buscarán imponer su experiencia en torneos internacionales ante un rival dinámico y con velocidad al frente.

Para Pumas, será clave mantener el equilibrio defensivo y aprovechar las oportunidades en ataque para viajar con ventaja al partido de vuelta.

La primera ronda de la Concacaf Copa de Campeones representa una prueba temprana para Tigres, América y Pumas, que buscarán confirmar su condición de favoritos y dar un paso firme rumbo a las siguientes fases.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Liga De Campeones De La Concacaf
previa

Organizaciones


Club América
Tigres UANL
Concacaf

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
César Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presentó en conferencia los resultados del monitoreo semanal de precios de gasolina del programa Quién es Quién en los Combustibles.

Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’
El legislador advierte que se pretende crear un órgano electoral “a modo” rumbo a 2030

‘No es momento’: Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide frenar discusión de la reforma electoral
Los días festivos en México son una oportunidad perfecta para descansar, viajar y organizar escapadas.

¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México
La economía mexicana tuvo un año de crecimiento débil en el 2025, pues el Producto Interno Bruto (PIB) incrementó 0.7% respecto al año anterior. FOTO:

Deuda pública de México podría alcanzar hasta un 58% en 2030: Banco Base
Una vacuna contra el cáncer, que es personalizada para cada paciente y que fue desarrollada en Ginebra, ganó el Premio Pfizer a la Investigación 2026.

Una vacuna desarrollada en Suiza contra el cáncer gana el Premio Pfizer 2026
La presidenta municipal subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal.

Hijo de alcaldesa de San Quintín es detenido tras golpear a manifestantes; quedó en video
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado