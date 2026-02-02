Tigres, América y Pumas debutan este martes en la Concacaf Copa de Campeones: horarios y transmisión de los juegos

Este martes arranca la participación de los clubes mexicanos en la Concacaf Copa de Campeones, con los debuts de Tigres UANL, América y Pumas UNAM dentro de la primera ronda del certamen continental.

Los tres equipos buscarán tomar ventaja desde el partido de ida en una jornada cargada de actividad para la Liga MX.

TE PUEDE INTERESAR: Atlético de Madrid ficha a Obed Vargas: el salto del mexicano a LaLiga de España

Tigres UANL vs Forge FC

Tigres abre la actividad enfrentando al Forge FC, en un duelo donde los felinos parten como favoritos por plantilla y experiencia internacional.

El equipo regiomontano intentará imponer condiciones desde casa para encaminar la eliminatoria.

El conjunto canadiense llega con ritmo competitivo y ha mostrado orden táctico en torneos de Concacaf, por lo que Tigres deberá ser paciente y contundente para evitar complicaciones.

El duelo se disputará a las 6 de la noche y será transmitido por FOX y FOX One, medio por el cual se verán todos los duelos de esta competencia.