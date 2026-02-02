Tigres, América y Pumas debutan este martes en la Concacaf Copa de Campeones: horarios y transmisión de los juegos
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Los tres clubes mexicanos arrancan su camino en la primera ronda de la Concacaf Copa de Campeones este martes, con duelos clave ante rivales de Canadá, Honduras y Estados Unidos
Este martes arranca la participación de los clubes mexicanos en la Concacaf Copa de Campeones, con los debuts de Tigres UANL, América y Pumas UNAM dentro de la primera ronda del certamen continental.
Los tres equipos buscarán tomar ventaja desde el partido de ida en una jornada cargada de actividad para la Liga MX.
TE PUEDE INTERESAR: Atlético de Madrid ficha a Obed Vargas: el salto del mexicano a LaLiga de España
Tigres UANL vs Forge FC
Tigres abre la actividad enfrentando al Forge FC, en un duelo donde los felinos parten como favoritos por plantilla y experiencia internacional.
El equipo regiomontano intentará imponer condiciones desde casa para encaminar la eliminatoria.
El conjunto canadiense llega con ritmo competitivo y ha mostrado orden táctico en torneos de Concacaf, por lo que Tigres deberá ser paciente y contundente para evitar complicaciones.
El duelo se disputará a las 6 de la noche y será transmitido por FOX y FOX One, medio por el cual se verán todos los duelos de esta competencia.
América vs Olimpia
Más tarde, a las 8 de la noche, el América se mide al Olimpia, uno de los clubes con mayor tradición en Centroamérica. Las Águilas debutan con la obligación de marcar diferencia desde el primer encuentro, apoyadas en su poder ofensivo y profundidad de plantel.
Olimpia suele apostar por un juego físico y directo, por lo que el América buscará controlar la posesión y evitar errores defensivos que comprometan la serie.
Las Águilas tienen listo su registro para la “Concachampions”, mismo donde no aparece el nombre de Raphael Veiga, refuerzo de los de Coapa que probablemente juegue el próximo fin de semana ante Rayados.
Sin embargo, de acuerdo al reglamento de la competencia, al haberse dado su fichaje antes del 7 de febrero, lo podrán inscribir para las siguientes fases de la Concacaf Champions Cup.
Pumas UNAM vs San Diego FC
El cierre de la jornada para los equipos mexicanos será con Pumas a las 10 de la noche, que enfrenta a San Diego FC, una de las nuevas franquicias del futbol estadounidense, misma donde aún permanece Hirving Chucky Lozano, pero que no jugará por no ser requerido por el equipo.
Los universitarios buscarán imponer su experiencia en torneos internacionales ante un rival dinámico y con velocidad al frente.
Para Pumas, será clave mantener el equilibrio defensivo y aprovechar las oportunidades en ataque para viajar con ventaja al partido de vuelta.
La primera ronda de la Concacaf Copa de Campeones representa una prueba temprana para Tigres, América y Pumas, que buscarán confirmar su condición de favoritos y dar un paso firme rumbo a las siguientes fases.