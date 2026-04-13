Saltillo: Dinos adelanta a las 4:00 p.m. su juego ante Gallos de Querétaro

Los Dinos de Saltillo informaron un cambio en el horario de su próximo encuentro como local dentro de la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), programado para este sábado 18 de abril frente a los Gallos Negros de Querétaro. A través de sus redes sociales, la organización dio a conocer que el partido ya no se disputará a las 19:00 horas, como se había anunciado inicialmente, sino que ahora se jugará a las 16:00 horas en el Estadio Jorge Castro Medina, ubicado en la Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Este ajuste se presenta a pocos días del arranque en casa del equipo saltillense, que recientemente confirmó dicho inmueble como su sede oficial tras cumplir con los lineamientos establecidos por la liga y por ESPN, actual socio de transmisión de los encuentros. El cambio de horario responde a cuestiones logísticas y operativas relacionadas con la organización del evento, así como a la coordinación con la transmisión televisiva, que forma parte de los nuevos esquemas de difusión de la LFA para esta temporada.

La directiva hizo un llamado a la afición para tomar en cuenta esta modificación y asistir con anticipación al estadio, en lo que será el primer juego en casa del equipo durante la campaña 2026. Se espera una buena respuesta en las gradas, considerando el interés generado tras la presentación del equipo y sus nuevos uniformes. Asimismo, se recordó que los boletos ya se encuentran disponibles tanto en línea como en taquillas del estadio, con acceso general para los aficionados que deseen acompañar a la escuadra en este arranque. Con este ajuste, Dinos continúa afinando detalles rumbo a su debut como local, en busca de iniciar con un resultado positivo ante su afición y consolidar su proyecto en la presente temporada.

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