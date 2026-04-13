El australiano Gout Gout rompe marca histórica de Usain Bolt en 200 metros

Gout Gout confirmó que es una de las grandes apariciones del atletismo mundial. El australiano de 18 años ganó los 200 metros en el Campeonato de Australia 2026 con un tiempo de 19.67 segundos, en una carrera celebrada en Sídney con viento legal de +1.7 m/s.

Con ese registro, se convirtió en el primer australiano en bajar legalmente de los 20 segundos en la distancia y reventó su propia plusmarca nacional, que estaba en 20.02.

La actuación del joven sprinter tomó todavía más fuerza por la comparación con Usain Bolt, el gran referente de la velocidad mundial. El 19.67 de Gout Gout fue mejor que el 19.93 que Bolt había corrido siendo adolescente, una referencia que durante años sirvió para medir a las nuevas joyas del atletismo.