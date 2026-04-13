El australiano Gout Gout rompe marca histórica de Usain Bolt en 200 metros

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Deportes
/ 13 abril 2026
    El australiano Gout Gout rompe marca histórica de Usain Bolt en 200 metros
    Gout Gout hizo historia en Sídney con un 19.67 en 200 metros, marca con la que dejó atrás el registro que Usain Bolt había firmado a su misma edad. FOTO: ESPECIAL

El velocista australiano firmó un histórico 19.67 segundos en el Campeonato de Australia 2026, con lo que no solo impuso récord nacional y récord mundial Sub-20, sino que también superó el registro de la leyenda de Jamaica

Gout Gout confirmó que es una de las grandes apariciones del atletismo mundial. El australiano de 18 años ganó los 200 metros en el Campeonato de Australia 2026 con un tiempo de 19.67 segundos, en una carrera celebrada en Sídney con viento legal de +1.7 m/s.

Con ese registro, se convirtió en el primer australiano en bajar legalmente de los 20 segundos en la distancia y reventó su propia plusmarca nacional, que estaba en 20.02.

La actuación del joven sprinter tomó todavía más fuerza por la comparación con Usain Bolt, el gran referente de la velocidad mundial. El 19.67 de Gout Gout fue mejor que el 19.93 que Bolt había corrido siendo adolescente, una referencia que durante años sirvió para medir a las nuevas joyas del atletismo.

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Además, World Athletics confirmó la marca de Gout como nuevo récord mundial Sub-20 en los 200 metros.

El registro de Gout Gout lo colocó entre los tiempos más veloces del año y consolidó su nombre como una de las figuras a seguir rumbo a las próximas grandes citas internacionales.

Esta fue su primera carrera por debajo de los 20 segundos con viento reglamentario, luego de haber corrido antes un 19.84 con viento a favor no válido para récord.

El impacto no fue menor dentro de Australia. La carrera de Gout alimentó la expectativa de ver a un atleta capaz de pelear en la élite absoluta en los próximos años.

Su exhibición fue la actuación más destacada del campeonato nacional, mientras que la federación australiana remarcó que su 19.67 significó una nueva frontera para la velocidad del país.

Con apenas 18 años, Gout Gout ya no solo corre detrás del legado de Bolt: empieza a escribir el suyo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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