Dinos de Saltillo confirma el regreso de Andrew Salas para la temporada 2026 de la LFA

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Fútbol Americano
/ 18 marzo 2026
    Dinos de Saltillo confirma el regreso de Andrew Salas para la temporada 2026 de la LFA
    La franquicia coahuilense sigue apostando por la continuidad de sus elementos. FOTO: DINOS LFA

Los Dinos de Saltillo hicieron oficial la permanencia de Andrew Salas, quien continuará como parte de la línea defensiva del equipo para la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional

Los Dinos de Saltillo continúan ajustando piezas rumbo a la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional y confirmaron la continuidad de Andrew Salas en su línea defensiva.

A través de sus redes sociales, la organización anunció el movimiento con una imagen en la que se lee “Bienvenido”, lo que deja claro que el jugador seguirá formando parte del roster para la próxima campaña.

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Salas, quien se desempeña como liniero defensivo, es una de las piezas que el equipo busca mantener dentro de su estructura para dar estabilidad a una unidad que ha sido clave en temporadas recientes. Su regreso representa continuidad en el trabajo que la franquicia ha venido desarrollando, especialmente en la presión al mariscal rival y el control del juego terrestre.

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El anuncio se da en medio de la etapa de armado del equipo, donde los Dinos han comenzado a revelar nombres que integrarán su plantilla. La directiva ha optado por conservar a jugadores que conocen el sistema y que pueden aportar experiencia dentro del campo, en una liga que cada año eleva su nivel competitivo.

Aunque no se dieron detalles sobre la duración del acuerdo, la permanencia de Salas apunta a reforzar la base nacional del equipo, un aspecto fundamental dentro de la LFA. Además, su conocimiento del esquema defensivo podría ser un factor importante en la adaptación de nuevos elementos que se sumen al plantel.

Con este movimiento, Dinos sigue dando señales de cómo se perfila su roster para 2026, en una temporada donde buscarán mantenerse como contendientes dentro de la liga.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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