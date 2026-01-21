Terrance Williams, ex Cowboys, se une a la Ola Morada para la nueva temporada de Dinos LFA

Fútbol Americano
/ 21 enero 2026
    Terrance Williams, ex Cowboys, se une a la Ola Morada para la nueva temporada de Dinos LFA
    Dinos afinan su roster con experiencia profesional y talento universitario de cara a la nueva campaña. FOTO: DINOS LFA

Además demás sumaron al liniero defensivo Jonathan Montes y al pateador Reynaldo Blanco, cerrando una etapa clave de movimientos previo al inicio de la pretemporada

Los Dinos de Saltillo dieron un golpe puntual en la conformación de su roster rumbo a la temporada 2026 de la LFA al concretar la llegada de Terrance Williams, receptor con trayectoria en la NFL, quien encabeza una serie de refuerzos recientes que apuntan a fortalecer áreas clave del equipo. La directiva jurásica cerró esta etapa de incorporaciones con la idea de sumar experiencia profesional sin romper con la estructura que se ha venido construyendo en los últimos años.

Williams se convierte en el nombre más relevante de este paquete de movimientos. El wide receiver estadounidense jugó ocho temporadas en la NFL luego de ser seleccionado en la tercera ronda del Draft 2013. Durante su carrera formó parte de organizaciones como los Cowboys de Dallas y los Dolphins de Miami, donde acumuló experiencia en esquemas ofensivos de alto ritmo y exigencia. En Saltillo, su incorporación está pensada para aportar presencia en el juego aéreo y servir como referencia para un ataque que busca mayor regularidad a lo largo del calendario.

Junto al ex NFL, los Dinos anunciaron dos refuerzos más que completan este bloque final de altas. Uno de ellos es Jonathan Montes, liniero defensivo procedente de los Auténticos Tigres de la UANL, quien fue seleccionado como pick 52 del Draft LFA 2026. Montes llega para integrarse a la frontal defensiva, una de las zonas donde el cuerpo técnico ha puesto atención de cara a una temporada con rivales de alto nivel físico.

El tercer nombre es el de Reynaldo Blanco, pateador también formado en los Auténticos Tigres, elegido como pick 45. Blanco se suma a los equipos especiales de la Ola Morada, con antecedentes de efectividad en situaciones de presión, un aspecto que suele marcar diferencias en partidos cerrados dentro de la liga.

Estos movimientos se dan como cierre a un proceso de draft en el que Saltillo combinó la búsqueda de talento con identidad local y refuerzos estratégicos. A lo largo del Draft LFA 2.0, los Dinos priorizaron jugadores surgidos del futbol americano universitario, en especial de la Universidad Autónoma de Coahuila, además de sumar elementos con experiencia en programas consolidados como la UANL y el ITESM.

Con la pretemporada a punto de arrancar, la franquicia saltillense entra en una etapa de ajustes y evaluación interna. La llegada de Williams, Montes y Blanco marca el cierre de las incorporaciones más recientes y perfila a un equipo que apuesta por equilibrio entre experiencia, profundidad y desarrollo rumbo a la nueva campaña de la Liga de Futbol Americano Profesional.

