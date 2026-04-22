Crisis en La Noria: Nicolás Larcamón fuera de Cruz Azul a días de iniciar la Liguilla del Clausura 2026

Cruz Azul sacudió el cierre del torneo al despedir a Nicolás Larcamón este miércoles 22 de abril, una decisión que llega en uno de los momentos más delicados del semestre, justo cuando el Clausura 2026 entra a sus últimos días de fase regular y la Liguilla ya asoma en el calendario. A decir de César Luis Merlo, periodista e insider del futbol mexicano que trabaja para el medio Súper Deportivo, la determinación fue tomada por el presidente Víctor Velázquez en conjunto con el director deportivo Iván Alonso. El principal motivo del cese fue el bajón futbolístico del equipo. El mismo reporte señala que Cruz Azul acumulaba nueve partidos sin ganar, una racha que terminó por desgastar el proyecto de Larcamón en un tramo donde se esperaba que el club llegara fortalecido a la pelea por el título.

A eso se sumó la reciente eliminación en la Concacaf Champions Cup 2026 frente a LAFC, serie en la que la Máquina cayó 3-0 en la ida y apenas empató 1-1 en la vuelta. Larcamón deja el banquillo cementero después de 47 partidos dirigidos, con saldo de 24 victorias, 16 empates y siete derrotas, números que no fueron suficientes para sostenerlo en el cargo en medio de la presión por resultados inmediatos. Su salida se produce además tras el empate 1-1 ante Querétaro, resultado que terminó por acelerar la decisión en la cúpula celeste.

Pese al despido, Cruz Azul se mantiene en zona alta de la clasificación. El equipo aparece en el cuarto lugar con 30 puntos y, tras la Jornada 15, está proyectado para una serie de Liguilla ante Toluca, aunque la tabla sigue abierta rumbo al cierre del campeonato. El contexto hace todavía más llamativa la decisión. Para el cierre del mes, tendrá el partido ante Necaxa el domingo 26 de abril como despedida de la fase regular para Cruz Azul, por lo que el club optó por mover sus piezas justo antes del arranque de la fase definitiva. Con este movimiento, Cruz Azul apuesta por un golpe de timón de última hora para tratar de rescatar un torneo que todavía lo tiene con vida en la parte alta de la Liga MX.

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