Selección de Estados Unidos vence a estrellas de la NFL y gana el Flag Football Classic 2026

La Selección de Estados Unidos de flag football mandó un mensaje fuerte de cara al futuro del deporte al imponerse a conjuntos plagados de estrellas de la NFL en el Fanatics Flag Football Classic, celebrado en BMO Stadium de Los Ángeles, un evento que sirvió como vitrina para el crecimiento de esta disciplina y como adelanto de su estreno en los Juegos Olímpicos de 2028. El representativo estadounidense, comandado por el quarterback Darrell Doucette, se mostró muy superior en velocidad, ejecución y conocimiento del juego. Primero aplastó al equipo Wildcats FFC, encabezado por Joe Burrow, por marcador de 39-16; después superó a Founders FFC, escuadra liderada por Tom Brady y con nombres como Jalen Hurts, por 43-16. En la final, Team USA volvió a imponerse a Wildcats, ahora por 24-14, para quedarse con el campeonato.

El flag football le dio una lección a la NFL Aunque el cartel estaba lleno de figuras del futbol americano tradicional, sobre el campo quedó demostrado que el flag football tiene exigencias propias. Los jugadores de la NFL apenas tuvieron unas cuantas prácticas y sufrieron para adaptarse, especialmente en la lectura del reglamento, la velocidad de reacción y hasta en el momento de quitar banderas. Tom Brady reconoció tras el evento que, en términos estratégicos, su grupo estaba claramente por detrás del cuadro nacional, mientras que el head coach de Estados Unidos, Jorge Cascudo, destacó que la diferencia estuvo en la familiaridad de sus jugadores con la disciplina.

Esa ventaja fue evidente durante toda la jornada, ya que Team USA prácticamente no encontró resistencia ofensiva y confirmó que hoy por hoy sigue siendo la referencia del flag football en territorio estadounidense. Una señal rumbo a Los Ángeles 2028 El duelo también tuvo un peso especial porque el flag football debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y la NFL ya abrió la puerta para que sus jugadores compitan por un lugar en el roster olímpico. Sin embargo, esta exhibición dejó una conclusión contundente: el nombre o el prestigio en la NFL no garantizan dominar una modalidad que premia agilidad, lectura de espacios y ejecución precisa.

Además, el evento originalmente iba a realizarse en Riad, pero fue trasladado a Los Ángeles por el conflicto bélico con Irán, por lo que terminó convirtiéndose en una especie de ensayo general para lo que podría verse dentro de dos años en la justa olímpica. La gran noticia para Estados Unidos fue que su selección especializada no solo defendió su territorio, sino que además exhibió a varias de las grandes figuras del ovoide profesional.

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