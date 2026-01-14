¡Potencia mundial! México se corona campeón del NFL Flag Football Championships Americas 2026 en Monterrey

Fútbol Americano
/ 14 enero 2026
    ¡Potencia mundial! México se corona campeón del NFL Flag Football Championships Americas 2026 en Monterrey
    México conquistó el NFL Flag Football Championships Americas 2026 tras derrotar a Panamá en la final disputada en Monterrey, Nuevo León. FOTO: X

La selección mexicana femenil Sub-15 venció 19-18 a Panamá en la final del NFL Flag Football Championships Americas 2026, y confirmó su dominio continental en este deporte

La selección mexicana femenil Sub-15 se proclamó campeona del NFL Flag Football Championships Americas 2026 tras imponerse 19-18 a Panamá en una final cerrada y de alto nivel, disputada en Monterrey, resultado que confirmó el momento histórico que vive el flag football mexicano a nivel internacional.

El torneo reunió a selecciones 15U de Brasil, Puerto Rico, Canadá, Panamá y México, y se celebró gracias a la organización conjunta de NFL Flag International y NFL México, con el objetivo de impulsar el crecimiento de esta disciplina, considerada por la National Football League como el deporte de mayor crecimiento a nivel mundial.

Tras el encuentro por el título, Arturo Olivé, director general de NFL México, destacó el desempeño de las participantes y el impacto del evento.

TE PUEDE INTERESAR: Renata Zarazúa queda eliminada del Torneo de Hobart tras caer ante Iva Jovic

“Felicito a todas las jóvenes jugadoras y equipos que vinieron a México para participar en este torneo internacional y de manera muy especial a las jugadoras mexicanas por obtener este importante triunfo”, expresó al cierre de la competencia.

Además, subrayó que el flag football promueve la actividad física a través del compañerismo, la equidad y el respeto, y recordó que la disciplina formará parte del programa olímpico en Los Ángeles 2028.

En el duelo por el tercer lugar, Canadá se quedó con el último escalón del podio tras vencer 26-7 a Puerto Rico, completando la clasificación final del campeonato.

A nivel individual, la mexicana María González fue reconocida como Jugadora Más Valiosa, encabezando una lista de premiaciones que incluyó a las figuras más destacadas de cada representativo: Raynara Freitas por Brasil; Jelianys Figueroa y Adriana Cela por Puerto Rico; Keyann Alexander por Canadá, y Amy Ayala por Panamá.

El título continental reafirmó a México como una potencia en el flag football femenil.

En 2025, la selección nacional se ubicó en el primer lugar del ranking mundial de la International Federation of American Football, tras coronarse campeona en The World Games y conquistar también el Americas Flag Football.

Temas


Flag Football
Futbol Americano
Tochito

Localizaciones


Monterrey

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Protección a conveniencia

Protección a conveniencia
true

Peligroso amor de la 4T a Cuba
Luego de horas de intensa búsqueda, autoridades del Estado de México confirmaron la localización con vida de Erika Camila, la menor de tres años que fue sustraída tras el doble feminicidio de su madre y su abuela en Cuautitlán Izcalli.

Localizan con vida a Erika Camila, tras asesinato de su madre y abuela en Cuautitlán Izcalli
Visita. El Hotel CasaSur, en Buenos Aires, volvió al centro de la polémica tras un video publicado por la periodista mexicana.

¡Tu tía la imprudente! Critican en redes a Shanik Berman por ‘presumir’ foto del lugar donde murió Liam Payne en Argentina
El programa Viviendas para el Bienestar busca facilitar el acceso a una casa a personas sin seguridad social ni inmueble propio, mediante subsidios, financiamiento preferencial y apoyo para la autoproducción, de acuerdo con los lineamientos de la Conavi para 2026.

Vivienda del Bienestar 2026: quiénes pueden acceder a una casa y cuáles son los requisitos del programa
Desde resolución de dudas hasta optimización de tareas, las apps y sitios web basados en IA transforman la forma de aprender y producir contenidos académicos. Conoce las mejores opciones disponibles.

Estas son las mejores apps y sitios de IA para estudiantes universitarios en 2026
Reclamo. El documental sobre la quinta temporada reavivó críticas al revelar que la producción comenzó sin tener listo el desenlace

Polémica en ‘Stranger Things’: fans acusan uso de IA en el final de la serie
Sky Sports México atraviesa su etapa final tras el inicio de recortes laborales y la integración total de su programación deportiva a la oferta de Izzi en el mercado nacional.

Sky Sports dejará de operar en México tras recortes de personal y fusión con Izzi