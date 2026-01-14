¡Potencia mundial! México se corona campeón del NFL Flag Football Championships Americas 2026 en Monterrey

La selección mexicana femenil Sub-15 se proclamó campeona del NFL Flag Football Championships Americas 2026 tras imponerse 19-18 a Panamá en una final cerrada y de alto nivel, disputada en Monterrey, resultado que confirmó el momento histórico que vive el flag football mexicano a nivel internacional.

El torneo reunió a selecciones 15U de Brasil, Puerto Rico, Canadá, Panamá y México, y se celebró gracias a la organización conjunta de NFL Flag International y NFL México, con el objetivo de impulsar el crecimiento de esta disciplina, considerada por la National Football League como el deporte de mayor crecimiento a nivel mundial.

Tras el encuentro por el título, Arturo Olivé, director general de NFL México, destacó el desempeño de las participantes y el impacto del evento.

