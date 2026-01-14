¡Potencia mundial! México se corona campeón del NFL Flag Football Championships Americas 2026 en Monterrey
La selección mexicana femenil Sub-15 venció 19-18 a Panamá en la final del NFL Flag Football Championships Americas 2026, y confirmó su dominio continental en este deporte
La selección mexicana femenil Sub-15 se proclamó campeona del NFL Flag Football Championships Americas 2026 tras imponerse 19-18 a Panamá en una final cerrada y de alto nivel, disputada en Monterrey, resultado que confirmó el momento histórico que vive el flag football mexicano a nivel internacional.
El torneo reunió a selecciones 15U de Brasil, Puerto Rico, Canadá, Panamá y México, y se celebró gracias a la organización conjunta de NFL Flag International y NFL México, con el objetivo de impulsar el crecimiento de esta disciplina, considerada por la National Football League como el deporte de mayor crecimiento a nivel mundial.
Tras el encuentro por el título, Arturo Olivé, director general de NFL México, destacó el desempeño de las participantes y el impacto del evento.
“Felicito a todas las jóvenes jugadoras y equipos que vinieron a México para participar en este torneo internacional y de manera muy especial a las jugadoras mexicanas por obtener este importante triunfo”, expresó al cierre de la competencia.
Además, subrayó que el flag football promueve la actividad física a través del compañerismo, la equidad y el respeto, y recordó que la disciplina formará parte del programa olímpico en Los Ángeles 2028.
En el duelo por el tercer lugar, Canadá se quedó con el último escalón del podio tras vencer 26-7 a Puerto Rico, completando la clasificación final del campeonato.
A nivel individual, la mexicana María González fue reconocida como Jugadora Más Valiosa, encabezando una lista de premiaciones que incluyó a las figuras más destacadas de cada representativo: Raynara Freitas por Brasil; Jelianys Figueroa y Adriana Cela por Puerto Rico; Keyann Alexander por Canadá, y Amy Ayala por Panamá.
El título continental reafirmó a México como una potencia en el flag football femenil.
En 2025, la selección nacional se ubicó en el primer lugar del ranking mundial de la International Federation of American Football, tras coronarse campeona en The World Games y conquistar también el Americas Flag Football.