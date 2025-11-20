Semana 12 de la NFL: ¿quién se lleva el TNF? ¿Bills Mafia o Mills Mafia?

Tras registrar su mayor cantidad de puntos en un partido frente a los Buccaneers el domingo pasado, los Bills de Búfalo (7-3) llegan a la Ciudad del Bayou para enfrentar a los Texans de Houston (5-5) en el Thursday Night Football de la Semana 12 de la NFL.

Si bien inició con algunos errores en el partido de la Semana 11, Josh Allen encendió el modo Superman al lanzar para tres pases de anotación y conseguir otros tres por la vía terrestre.

Esa explosión de 44 puntos y 414 yardas totales tiene a la ofensiva como una de las mejores de la liga. Anotan 29 puntos por partido, son segundos en yardas por jugada (6.2), en EPA por jugada ofensiva y en porcentaje de jugadas explosivas.

Pero esta semana se enfrentará a una defensiva de Houston que solo permite 258 yardas totales y 16 puntos por partido, ambas las mejores marcas de la liga, y solo por debajo de Denver en las yardas por jugada permitidas, con 4.6.

Los de Houston volverán a mandar a Davis Mills a liderar esa ofensiva, ya que C.J. Stroud sigue dentro del protocolo de conmociones. Es difícil recriminarle algo a tu mariscal de campo suplente cuando te ha ayudado a conseguir la victoria en los dos juegos que ha salido como titular, más cuando la ofensiva de Houston ha batallado todo el año.

Pero creo que Mills va a batallar contra esta defensa de los Bills. Ya hemos platicado lo vulnerables que son contra la corrida, permitiendo más de 150 yardas por partido.

Pero por aire apenas permiten 170 por partido, y su línea defensiva debe aprovecharse de la pésima línea ofensiva de Houston y presionar constantemente a Mills.

LAS TENDENCIAS

Las últimas cuatro veces que los Bills han visitado a Houston, el equipo de casa ha ganado las cuatro veces y ha cubierto la línea en tres. En las cuatro ocasiones, los Texans fueron favoritos. En esos mismos cuatro partidos, todos han sido bajas.

La línea para este partido abrió en 3.5 ante la incertidumbre sobre la disponibilidad de Stroud. Al confirmarse que se perdería el partido el día martes, la línea se movió a 6, siendo favoritos los Bills.

El total de puntos no se ha movido desde su apertura y ha estado en 43.5 toda la semana. La ofensiva de los Bills es lo suficientemente explosiva para despegarse de los Texans y cubrir el -6. La defensa de los Bills debe permitirle muy poco a Mills, por lo que también me engancho con las bajas de 43.5.