Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán lideran la lista de debutantes del Mundial 2026

El Mundial 2026 podría sumar hasta ocho debutantes si Surinam, Nueva Caledonia, Kosovo y Macedonia del Norte logran superar los repechajes

/ 19 noviembre 2025
La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después en la historia del futbol: por primera vez el torneo tendrá 48 selecciones, formato que ha abierto la puerta a federaciones emergentes para conseguir su debut mundialista.

Hasta el momento, cuatro selecciones ya aseguraron su clasificación por primera vez: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, todas convertidas en símbolos del crecimiento deportivo fuera de los grandes focos tradicionales.

Cabo Verde, nación insular del Atlántico, se convirtió en uno de los países más pequeños en llegar a un Mundial. Con una población estimada de apenas 527 mil 326 habitantes, los “Tubarões Azuis” sellaron el boleto tras una eliminatoria histórica en África.

Para dimensionar su logro, su población es menos de la mitad de la de cualquier ciudad metropolitana de México. Su éxito se explica en gran parte por la influencia de la diáspora caboverdiana y la consolidación de talento competitivo en ligas europeas.

$!Cabo Verde hace historia al convertirse en uno de los países con menor población en clasificar por primera vez a un Mundial.
Cabo Verde hace historia al convertirse en uno de los países con menor población en clasificar por primera vez a un Mundial. FOTO: ESPECIAL

Pero la más pequeña es Curazao y también debutará en la Copa del Mundo. Con poco más de 153 mil habitantes, el combinado caribeño representa el impacto deportivo del desarrollo estructural en la Concacaf.

Su ascenso ha sido impulsado por futbolistas nacidos en Europa pero con raíces curazoleñas, quienes fortalecieron a una selección que tendrá en 2026 la oportunidad de medirse ante potencias mundiales por primera vez en su historia.

Jordania, con una población estimada de más de 10 millones de habitantes, aseguró su primera clasificación tras un proceso destacado en la eliminatoria asiática.

El delantero Ali Olwan fue una de las figuras clave, y el hito ocurre apenas dos años después de haber alcanzado el subcampeonato de la Copa Asiática 2023, confirmando el mejor ciclo futbolístico del país.

Uzbekistán, con 37 millones de habitantes, rompe décadas de frustraciones. El país centroasiático, famoso por sus logros en categorías juveniles, finalmente se cuela al Mundial absoluto en medio de una de sus generaciones doradas.

$!Uzbekistán rompe décadas de intentos fallidos y alcanza su primer Mundial, respaldado por una generación dorada y una afición histórica.
Uzbekistán rompe décadas de intentos fallidos y alcanza su primer Mundial, respaldado por una generación dorada y una afición histórica. FOTO: ESPECIAL

Su clasificación también coloca en foco una curiosidad geográfica: es uno de los dos países del mundo “doblemente sin salida al mar”, rodeado solo por naciones que tampoco tienen costa.

SURINAM, NUEVA CALEDONIA, KOSOVO Y MACEDONIO, BUSCAN SU BOLETO

Pero podrían no ser los únicos. Surinam y Nueva Caledonia aún tienen vida en el repechaje intercontinental y buscan un debut histórico.

Surinam, con futbolistas en la Eredivisie, intentará romper barreras desde la Concacaf, mientras que Nueva Caledonia, uno de los territorios menos mediáticos del planeta futbolístico, sueña con una hazaña improbable desde la OFC.

En Europa, Kosovo, reconocido por FIFA recién en 2016, y Macedonia del Norte, famosa por dejar fuera a Italia en la repesca rumbo a Qatar 2022, son candidatos desde el playoff de la UEFA.

$!Surinam sueña con su primera Copa del Mundo y buscará el boleto en el repechaje intercontinental, impulsado por su talento formado en Europa.
Surinam sueña con su primera Copa del Mundo y buscará el boleto en el repechaje intercontinental, impulsado por su talento formado en Europa. FOTO: ESPECIAL

Si todos los posibles aspirantes sorprenden, el Mundial 2026 podría contar hasta ocho debutantes, algo nunca visto desde la creación de la Copa del Mundo en 1930, una señal inequívoca de la expansión y democratización competitiva del futbol global.

