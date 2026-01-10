Stafford, Nacua y Garrett lideran el NFL All-Pro Team tras una temporada de alto nivel
La selección del NFL All-Pro Team reúne a las principales figuras de la temporada regular y reconoce a los jugadores más dominantes en ofensiva, defensiva y equipos especiales
El NFL All-Pro Team de la temporada regular reconoció a los jugadores más dominantes del año y tuvo como principales figuras a Matthew Stafford, Puka Nacua y Myles Garrett, quienes encabezaron la votación realizada por la Associated Press y se consolidaron como referentes absolutos en sus respectivas posiciones.
La selección refleja el impacto que tuvieron tanto veteranos como estrellas emergentes a lo largo de una campaña marcada por altos niveles de competencia y producción individual.
Stafford, mariscal de campo de los Rams de Los Angeles, fue elegido al Primer Equipo All-Pro tras una de las temporadas más sólidas de su carrera, liderando ofensivas clave y siendo determinante en momentos decisivos.
A su lado aparece Puka Nacua, también de Los Ángeles, quien se confirmó como uno de los receptores más dominantes de la NFL y recibió una selección unánime, reflejo del consenso total sobre su rendimiento.
En el costado defensivo, Myles Garrett, figura de los Browns de Cleveland, volvió a imponer su presencia como cazador de quarterbacks y fue igualmente elegido de forma unánime como uno de los mejores defensivos del año.
El Primer Equipo All-Pro también incluye a un grupo amplio de jugadores que destacaron en ofensiva, defensiva y equipos especiales.
En el ataque fueron seleccionados Bijan Robinson (RB, Falcons de Atlanta), Kyle Juszczyk (FB, 49ers de San Francisco), Jaxon Smith-Njigba (WR, Seahawks de Seattle), Ja’Marr Chase (WR, Bengals de Cincinnati), Christian McCaffrey (jugador todo propósito, 49ers), Trey McBride (TE, Cardinals de Arizona) y una línea ofensiva integrada por Garrett Bolles, Joe Thuney, Creed Humphrey, Quinn Meinerz y Penei Sewell.
En la defensiva, además de Garrett, aparecen Will Anderson Jr. (edge, Texans de Houston), Micah Parsons (edge), Jeffery Simmons y Zach Allen como tackles defensivos, Jack Campbell y Jordyn Brooks como linebackers, Derek Stingley Jr. y Quinyon Mitchell como cornerbacks, Cooper DeJean en el rol de slot y una dupla de safeties conformada por Kyle Hamilton y Kevin Byard.
Los equipos especiales también tuvieron representación con Will Reichard como pateador, Jordan Stout como despejador, Ray Davis como regresador de kickoffs, Chimere Dike en devoluciones de despeje y Ross Matiscik como long snapper.
La conformación del All-Pro Team subraya el equilibrio entre experiencia y juventud que definió la temporada, con Stafford aportando liderazgo veterano, Nacua consolidándose como superestrella ofensiva y Garrett reafirmando su estatus como uno de los defensivos más temidos de la NFL.