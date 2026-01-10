Stafford, Nacua y Garrett lideran el NFL All-Pro Team tras una temporada de alto nivel

Fútbol Americano
/ 10 enero 2026
    Stafford, Nacua y Garrett lideran el NFL All-Pro Team tras una temporada de alto nivel
    Matthew Stafford y Puka Nacua encabezaron la representación de los Rams de Los Ángeles en el NFL All-Pro Team, tras firmar una de las sociedades más productivas de la temporada regular. FOTO: ESPECIAL

La selección del NFL All-Pro Team reúne a las principales figuras de la temporada regular y reconoce a los jugadores más dominantes en ofensiva, defensiva y equipos especiales

El NFL All-Pro Team de la temporada regular reconoció a los jugadores más dominantes del año y tuvo como principales figuras a Matthew Stafford, Puka Nacua y Myles Garrett, quienes encabezaron la votación realizada por la Associated Press y se consolidaron como referentes absolutos en sus respectivas posiciones.

La selección refleja el impacto que tuvieron tanto veteranos como estrellas emergentes a lo largo de una campaña marcada por altos niveles de competencia y producción individual.

Stafford, mariscal de campo de los Rams de Los Angeles, fue elegido al Primer Equipo All-Pro tras una de las temporadas más sólidas de su carrera, liderando ofensivas clave y siendo determinante en momentos decisivos.

TE PUEDE INTERESAR: Indiana aplasta a Oregon y cita Final colegial ante Miami

A su lado aparece Puka Nacua, también de Los Ángeles, quien se confirmó como uno de los receptores más dominantes de la NFL y recibió una selección unánime, reflejo del consenso total sobre su rendimiento.

En el costado defensivo, Myles Garrett, figura de los Browns de Cleveland, volvió a imponer su presencia como cazador de quarterbacks y fue igualmente elegido de forma unánime como uno de los mejores defensivos del año.

El Primer Equipo All-Pro también incluye a un grupo amplio de jugadores que destacaron en ofensiva, defensiva y equipos especiales.

En el ataque fueron seleccionados Bijan Robinson (RB, Falcons de Atlanta), Kyle Juszczyk (FB, 49ers de San Francisco), Jaxon Smith-Njigba (WR, Seahawks de Seattle), Ja’Marr Chase (WR, Bengals de Cincinnati), Christian McCaffrey (jugador todo propósito, 49ers), Trey McBride (TE, Cardinals de Arizona) y una línea ofensiva integrada por Garrett Bolles, Joe Thuney, Creed Humphrey, Quinn Meinerz y Penei Sewell.

En la defensiva, además de Garrett, aparecen Will Anderson Jr. (edge, Texans de Houston), Micah Parsons (edge), Jeffery Simmons y Zach Allen como tackles defensivos, Jack Campbell y Jordyn Brooks como linebackers, Derek Stingley Jr. y Quinyon Mitchell como cornerbacks, Cooper DeJean en el rol de slot y una dupla de safeties conformada por Kyle Hamilton y Kevin Byard.

Los equipos especiales también tuvieron representación con Will Reichard como pateador, Jordan Stout como despejador, Ray Davis como regresador de kickoffs, Chimere Dike en devoluciones de despeje y Ross Matiscik como long snapper.

La conformación del All-Pro Team subraya el equilibrio entre experiencia y juventud que definió la temporada, con Stafford aportando liderazgo veterano, Nacua consolidándose como superestrella ofensiva y Garrett reafirmando su estatus como uno de los defensivos más temidos de la NFL.

Temas


Convocatoria
Futbol Americano

Localizaciones


Los Ángeles

Organizaciones


NFL

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!

Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!
La Secretaría de Turismo de Coahuila impulsa nuevas rutas culturales, festivales gastronómicos y experiencias ecoturísticas para fortalecer la identidad regional y atraer visitantes.

Turismo Coahuila impulsará rutas culturales y eventos internacionales en 2026, rumbo al Mundial de Fútbol

Por cada fusil semiautomático y automático, como AK47, AR15, G3, FAL, M-16, y Barret .50, se pagarán 32 mil 960 pesos..

Gobierno de Sheinbaum incrementará pagos por desarme en 2026
La CFE recomendó no responder llamadas de números desconocidos, evitar contestar mensajes por SMS, WhatsApp o redes sociales que se atribuyan a la empresa.

Estafadores se hacen pasar por la CFE para robar datos y dinero
El senador también advirtió sobre posibles riesgos económicos, financieros y diplomáticos de estas operaciones.

Cortés reclama rendición de cuentas por crudo mexicano rumbo a Cuba
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA
Hasta el momento se desconoce el procedimiento en su contra.

Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León