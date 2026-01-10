Stafford, Nacua y Garrett lideran el NFL All-Pro Team tras una temporada de alto nivel

El NFL All-Pro Team de la temporada regular reconoció a los jugadores más dominantes del año y tuvo como principales figuras a Matthew Stafford, Puka Nacua y Myles Garrett, quienes encabezaron la votación realizada por la Associated Press y se consolidaron como referentes absolutos en sus respectivas posiciones.

La selección refleja el impacto que tuvieron tanto veteranos como estrellas emergentes a lo largo de una campaña marcada por altos niveles de competencia y producción individual.

Stafford, mariscal de campo de los Rams de Los Angeles, fue elegido al Primer Equipo All-Pro tras una de las temporadas más sólidas de su carrera, liderando ofensivas clave y siendo determinante en momentos decisivos.

A su lado aparece Puka Nacua, también de Los Ángeles, quien se confirmó como uno de los receptores más dominantes de la NFL y recibió una selección unánime, reflejo del consenso total sobre su rendimiento.