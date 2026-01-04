Steelers ganan la AFC Norte tras vencer a Ravens y aseguran juego de comodín en casa

Fútbol Americano
/ 4 enero 2026
    Steelers ganan la AFC Norte tras vencer a Ravens y aseguran juego de comodín en casa
    Un gol de campo fallado en la última jugada selló la victoria de Pittsburgh ante Baltimore. FOTO: AP

El triunfo también aseguró un juego de comodín en casa y permitió a Mike Tomlin igualar a Chuck Noll como el entrenador con más victorias de temporada regular en la historia de la franquicia

Los Steelers de Pittsburgh cerraron la temporada regular con un triunfo que definió mucho más que un marcador. El domingo por la noche, en el Acrisure Stadium, vencieron 26-24 a los Ravens de Baltimore y aseguraron el campeonato de la AFC Norte, en un juego que se resolvió hasta la última jugada, cuando Baltimore falló un gol de campo que pudo cambiar el desenlace.

El resultado confirmó a Pittsburgh como campeón divisional por vigésima quinta ocasión en su historia, una cifra que resume décadas de estabilidad competitiva. De esos títulos, 15 llegaron cuando la división era conocida como AFC Central, mientras que los otros 10 se produjeron desde la reconfiguración de la NFL en 2002, cuando la AFC Norte quedó integrada por Steelers de Pittsburgh, Browns de Cleveland, Bengals de Cincinnati y Ravens de Baltimore.

TE PUEDE INTERESAR: Raiders aseguran el pick global número uno del Draft de la NFL

El partido fue fiel al historial entre ambos equipos: cerrado, físico y con márgenes mínimos. Baltimore tuvo la última posesión y la oportunidad de ganar el encuentro, pero el intento de gol de campo en la jugada final no fue efectivo, sellando la victoria local y el título divisional para los Steelers.

Para Mike Tomlin, este campeonato representa su octavo título de la AFC Norte desde que asumió como entrenador en jefe en 2007. Además, mantiene intacta una marca que distingue su etapa al frente del equipo: nunca ha registrado una temporada perdedora. Con este logro, Pittsburgh también alcanzó su duodécima clasificación a los playoffs bajo su mando.

En el plano histórico, el triunfo tuvo un significado adicional. Fue la victoria número 193 de Tomlin en temporada regular, cifra con la que igualó a Chuck Noll como el entrenador con más triunfos en la historia de la franquicia. A nivel de liga, ese registro lo coloca empatado en el noveno lugar histórico de victorias en temporada regular en la NFL.

Con la temporada regular concluida, los cruces de postemporada quedaron definidos. En la Conferencia Americana, los Broncos de Denver aseguraron el primer sembrado, mientras que los Patriots de Nueva Inglaterra se quedaron con el segundo. Los Steelers de Pittsburgh finalizaron como campeones divisionales y cuarto sembrado.

Clasificados AFC

Broncos de Denver (14-3)

Patriots de Nueva Inglaterra (14-3)

Jaguars de Jacksonville (13-4)

Steelers de Pittsburgh (9-7)

Texans de Houston (12-5)

Bills de Buffalo (12-5)

Chargers de Los Ángeles (11-6)

En la Conferencia Nacional, los Seahawks de Seattle se quedaron con el primer lugar general y la semana de descanso.

Clasificados NFC

Seahawks de Seattle (14-3)

Bears de Chicago (11-6)

Eagles de Filadelfia (11-6)

Panthers de Carolina (8-9)

Rams de Los Ángeles (12-5)

49ers de San Francisco (12-5)

Packers de Green Bay (9-7-1)

De regreso a Pittsburgh, el campeonato divisional también aseguró un partido de comodín en casa. Los Steelers recibirán a los Texans de Houston el lunes 12 de enero, en un duelo que cerrará la primera ronda de la postemporada.

Antes de ese encuentro, el fin de semana de comodines arrancará con una agenda cargada de partidos en ambas conferencias.

Sábado 10 de enero

Rams de Los Ángeles vs. Panthers de Carolina | 3:30 p.m. | Fox

Packers de Green Bay vs. Bears de Chicago | 7:00 p.m. | Amazon Prime Video

Domingo 11 de enero

Bills de Buffalo vs. Jaguars de Jacksonville | 12:00 p.m. | CBS

49ers de San Francisco vs. Eagles de Filadelfia | 3:30 p.m. | Fox

Chargers de Los Ángeles vs. Patriots de Nueva Inglaterra | 7:00 p.m. | NBC

Lunes 12 de enero

Texans de Houston vs. Steelers de Pittsburgh | 7:00 p.m. | ESPN / ABC

Para los Steelers, el cierre de temporada dejó dos certezas: el control de la AFC Norte volvió a Pittsburgh y el camino a los playoffs comenzará en casa. A partir de ahora, cada error pesa más y cada posesión puede marcar el rumbo de una temporada que, al menos por ahora, sigue viva.

Temas


Futbol Americano
resultados

Localizaciones


Pittsburgh

Organizaciones


NFL
Pittsburgh Steelers
Baltimore Ravens

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La jefa del Ejecutivo reiteró la postura histórica del país a favor de los pueblos y de la solución pacífica de los conflictos.

‘Aquí no’: Sheinbaum frena a Trump y exige a EU parar armas y cárteles
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
En los primeros 11 meses del año pasado se reportó un incremento considerable en el número de coahuilenses deportados.

Coahuila: Incrementó 30% la deportación de migrantes en primer año de Trump
Hasta el momento, las Fuerzas Armadas de Venezuela respaldaron a Delcy Rodríguez, quien fue nombrada por el Tribunal Supremo como presidenta encargada.

Trump ahora amenaza a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, tras captura de Nicolás Maduro
Tras ser sustraídos de Venezuela el 3 de enero de 2026, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York.

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán el 5 de enero en un tribunal de Nueva York: EFE
Javier Aguirre respaldó públicamente a Santiago Giménez y aseguró que el delantero del AC Milan será considerado para el Mundial 2026 si está sano.

Aguirre llevará a Santi Giménez rumbo al Mundial 2026, pese a lesión y falta de minutos en el Milan
Regalo. El director mexicano recibió el Premio Visionario en el Festival de Palm Springs y aprovechó el escenario para rendir un homenaje personal a su hermano mayor, recientemente fallecido.

¡Emotiva dedicatoria! Muere el hermano de Guillermo del Toro previo a entrega de premios
Panaderías y supermercados registran incrementos constantes en el costo de la rosca de Reyes, tanto en su versión tradicional como en la rellena.

Rosca de Reyes duplica su precio en cinco años en Saltillo