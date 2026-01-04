Steelers ganan la AFC Norte tras vencer a Ravens y aseguran juego de comodín en casa

Los Steelers de Pittsburgh cerraron la temporada regular con un triunfo que definió mucho más que un marcador. El domingo por la noche, en el Acrisure Stadium, vencieron 26-24 a los Ravens de Baltimore y aseguraron el campeonato de la AFC Norte, en un juego que se resolvió hasta la última jugada, cuando Baltimore falló un gol de campo que pudo cambiar el desenlace. El resultado confirmó a Pittsburgh como campeón divisional por vigésima quinta ocasión en su historia, una cifra que resume décadas de estabilidad competitiva. De esos títulos, 15 llegaron cuando la división era conocida como AFC Central, mientras que los otros 10 se produjeron desde la reconfiguración de la NFL en 2002, cuando la AFC Norte quedó integrada por Steelers de Pittsburgh, Browns de Cleveland, Bengals de Cincinnati y Ravens de Baltimore. TE PUEDE INTERESAR: Raiders aseguran el pick global número uno del Draft de la NFL El partido fue fiel al historial entre ambos equipos: cerrado, físico y con márgenes mínimos. Baltimore tuvo la última posesión y la oportunidad de ganar el encuentro, pero el intento de gol de campo en la jugada final no fue efectivo, sellando la victoria local y el título divisional para los Steelers.

Para Mike Tomlin, este campeonato representa su octavo título de la AFC Norte desde que asumió como entrenador en jefe en 2007. Además, mantiene intacta una marca que distingue su etapa al frente del equipo: nunca ha registrado una temporada perdedora. Con este logro, Pittsburgh también alcanzó su duodécima clasificación a los playoffs bajo su mando. En el plano histórico, el triunfo tuvo un significado adicional. Fue la victoria número 193 de Tomlin en temporada regular, cifra con la que igualó a Chuck Noll como el entrenador con más triunfos en la historia de la franquicia. A nivel de liga, ese registro lo coloca empatado en el noveno lugar histórico de victorias en temporada regular en la NFL. Con la temporada regular concluida, los cruces de postemporada quedaron definidos. En la Conferencia Americana, los Broncos de Denver aseguraron el primer sembrado, mientras que los Patriots de Nueva Inglaterra se quedaron con el segundo. Los Steelers de Pittsburgh finalizaron como campeones divisionales y cuarto sembrado. Clasificados AFC Broncos de Denver (14-3) Patriots de Nueva Inglaterra (14-3) Jaguars de Jacksonville (13-4) Steelers de Pittsburgh (9-7) Texans de Houston (12-5) Bills de Buffalo (12-5) Chargers de Los Ángeles (11-6) En la Conferencia Nacional, los Seahawks de Seattle se quedaron con el primer lugar general y la semana de descanso.