Steelers vs Chargers: ¿a qué hora y por dónde ver el Sunday Night Football de la Semana 10?

La Semana 10 de la NFL cerrará con un partido de alto voltaje en el Sunday Night Football, cuando los Steelers de Pittsburgh (5-3) visiten a los Chargers de Los Ángeles (6-3) en el SoFi Stadium, en un enfrentamiento que promete tensión, defensivas agresivas y un ambiente de postemporada adelantada. Ambos equipos llegan con marca ganadora, pero con caminos distintos: Pittsburgh intentando sostener el liderato de su división y los Chargers buscando consolidarse en la carrera por la AFC Oeste. CÓMO LLEGAN LOS EQUIPOS Los Steelers han construido su temporada a partir de una defensa oportunista y un ataque que, aunque no siempre constante, ha sabido responder en los momentos clave. TE PUEDE INTERESAR: Antonio Brown es extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargo de intento de asesinato La presencia de Aaron Rodgers como mariscal titular ha aportado calma y lectura en zona roja, mientras que el juego terrestre con Jaylen Warren ha sido fundamental para equilibrar las series ofensivas.

Enfrente, los Chargers de Los Ángeles han encontrado identidad en la presión defensiva y en el control del reloj. Su defensiva contra el pase se encuentra entre las mejor calificadas de la liga y será una prueba directa para la ofensiva aérea de Pittsburgh. Si Justin Herbert logra mantener el ritmo y conectar con sus receptores en trayectorias intermedias, los locales podrían inclinar el partido desde temprano. CLAVES DEL PARTIDO Para Pittsburgh, establecer el ataque terrestre será vital para evitar que la defensa de Los Ángeles pueda cargar frontales constantes sobre Rodgers. Del lado de los Chargers, proteger la bolsa será determinante, pues la línea defensiva de los Steelers ha destacado por su capacidad para forzar errores y cambiar partidos con capturas. OTROS PARTIDOS DE ESTE DOMINGO (HORA DEL CENTRO DE MÉXICO) La jornada dominical arrancará desde temprano con el duelo en Berlín entre Falcons de Atlanta y Colts de Indianápolis (08:30 de la mañana por DAZN).