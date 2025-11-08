Steelers vs Chargers: ¿a qué hora y por dónde ver el Sunday Night Football de la Semana 10?

Fútbol Americano
/ 8 noviembre 2025
    Steelers vs Chargers: ¿a qué hora y por dónde ver el Sunday Night Football de la Semana 10?
    Pittsburgh busca sostener su impulso; Los Ángeles quiere imponer condiciones en casa. FOTO: ESPECIAL

El SoFi Stadium recibe un duelo clave en la pelea por puestos de Playoffs en la AFC, con dos equipos que buscan dar un golpe de autoridad en horario estelar

La Semana 10 de la NFL cerrará con un partido de alto voltaje en el Sunday Night Football, cuando los Steelers de Pittsburgh (5-3) visiten a los Chargers de Los Ángeles (6-3) en el SoFi Stadium, en un enfrentamiento que promete tensión, defensivas agresivas y un ambiente de postemporada adelantada.

Ambos equipos llegan con marca ganadora, pero con caminos distintos: Pittsburgh intentando sostener el liderato de su división y los Chargers buscando consolidarse en la carrera por la AFC Oeste.

CÓMO LLEGAN LOS EQUIPOS

Los Steelers han construido su temporada a partir de una defensa oportunista y un ataque que, aunque no siempre constante, ha sabido responder en los momentos clave.

TE PUEDE INTERESAR: Antonio Brown es extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargo de intento de asesinato

La presencia de Aaron Rodgers como mariscal titular ha aportado calma y lectura en zona roja, mientras que el juego terrestre con Jaylen Warren ha sido fundamental para equilibrar las series ofensivas.

Enfrente, los Chargers de Los Ángeles han encontrado identidad en la presión defensiva y en el control del reloj. Su defensiva contra el pase se encuentra entre las mejor calificadas de la liga y será una prueba directa para la ofensiva aérea de Pittsburgh.

Si Justin Herbert logra mantener el ritmo y conectar con sus receptores en trayectorias intermedias, los locales podrían inclinar el partido desde temprano.

CLAVES DEL PARTIDO

Para Pittsburgh, establecer el ataque terrestre será vital para evitar que la defensa de Los Ángeles pueda cargar frontales constantes sobre Rodgers.

Del lado de los Chargers, proteger la bolsa será determinante, pues la línea defensiva de los Steelers ha destacado por su capacidad para forzar errores y cambiar partidos con capturas.

OTROS PARTIDOS DE ESTE DOMINGO (HORA DEL CENTRO DE MÉXICO)

La jornada dominical arrancará desde temprano con el duelo en Berlín entre Falcons de Atlanta y Colts de Indianápolis (08:30 de la mañana por DAZN).

Más tarde, a las 12 del mediodía, se jugarán encuentros como Saints de Nueva Orleans vs Panthers de Carolina, Giants de Nueva York vs Bears de Chicago, Jaguars de Jacksonville vs Texans de Houston, Browns de Cleveland ante Jets de Nueva York (estos también por DAZN), Ravens de Baltimore vs Vikings de Minnesota (por ViX Premium), Patriots de Nueva Inglaterra vs Buccaneers de Tampa Bay y Bills de Búfalo vs Dolphins de Miami (estos por Fox Sports).

Por la tarde destacan Cardinals de Arizona vs Seahawks de Seattle (a las 3:05 de la tarde por Fox Sports), además de Lions de Detroit vs Commanders de Washington (también por Fox) y Rams de Los Ángeles vs 49ers de San Francisco (este último por el Canal 9, ambos a las 3:25 de la tarde).

El domingo cerrará con el ya mencionado Steelers vs Chargers a las 7:20 de la noche desde Inglewood, partido que se podrá ver por ESPN y Disney+.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

