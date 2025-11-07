Antonio Brown es extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargo de intento de asesinato

La vida de Antonio Brown, reconocido por sus años estelares con los Steelers de Pittsburgh y su título de Super Bowl con los Buccaneers de Tampa Bay, volvió a quedar envuelta en problemas judiciales.

El exwide receiver, de 37 años, fue extraditado desde Dubái a Estados Unidos para responder ante la justicia por un cargo de intento de asesinato de segundo grado con arma de fuego, relacionado con un tiroteo ocurrido el 16 de mayo en Miami.

EL INCIDENTE QUE DESENCADENÓ LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con el informe policial, Brown habría sostenido una confrontación con un hombre identificado como Zul-Qarnain Kwame Nantambu durante un evento de boxeo en el área de Little Haiti, en Miami.

En medio de la discusión, el exjugador presuntamente tomó el arma de un miembro de seguridad y disparó en dos ocasiones, rozando el cuello de la víctima. Aunque no se recuperó el arma utilizada, en la escena se hallaron casquillos y una funda vacía.