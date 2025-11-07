Antonio Brown es extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargo de intento de asesinato

Fútbol Americano
/ 7 noviembre 2025
    Antonio Brown es extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargo de intento de asesinato
    El exjugador permanece bajo custodia a la espera de su audiencia inicial en Florida. FOTO: ESPECIAL

El exjugador de la NFL fue detenido en Dubái y trasladado a territorio estadounidense, donde enfrentará un cargo de intento de asesinato con arma de fuego

La vida de Antonio Brown, reconocido por sus años estelares con los Steelers de Pittsburgh y su título de Super Bowl con los Buccaneers de Tampa Bay, volvió a quedar envuelta en problemas judiciales.

El exwide receiver, de 37 años, fue extraditado desde Dubái a Estados Unidos para responder ante la justicia por un cargo de intento de asesinato de segundo grado con arma de fuego, relacionado con un tiroteo ocurrido el 16 de mayo en Miami.

EL INCIDENTE QUE DESENCADENÓ LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con el informe policial, Brown habría sostenido una confrontación con un hombre identificado como Zul-Qarnain Kwame Nantambu durante un evento de boxeo en el área de Little Haiti, en Miami.

En medio de la discusión, el exjugador presuntamente tomó el arma de un miembro de seguridad y disparó en dos ocasiones, rozando el cuello de la víctima. Aunque no se recuperó el arma utilizada, en la escena se hallaron casquillos y una funda vacía.

Brown, por su parte, ha declarado que actuó en defensa propia, alegando haber sido atacado por varias personas que intentaron agredirlo y despojarlo de sus pertenencias.

CAPTURA INTERNATIONAL Y ENTREGA A EE. UU.

Un juez de Miami-Dade emitió una orden de arresto semanas después del tiroteo. Brown salió del país y fue localizado en Dubái, donde fue detenido por oficiales estadounidenses con apoyo de autoridades locales.

Fue trasladado a una cárcel en Nueva Jersey, donde renunció al proceso de impugnación para evitar la extradición, lo que aceleró su entrega a Florida.

QUÉ SIGUE PARA ANTONIO BROWN

Brown será presentado ante un juez en Miami en los próximos días para la lectura oficial de cargos, definición de fianza y condiciones legales.

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 15 años de prisión.

Su historial de conflictos legales refuerza la presión mediática del caso, que nuevamente desvía la conversación de sus logros deportivos —más de 12,000 yardas y 83 touchdowns en la NFL— hacia su vida personal fuera de los emparrillados.

