Stefon Diggs es declarado no culpable tras acusación de agresión en su casa

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    Stefon Diggs es declarado no culpable tras acusación de agresión en su casa
    Stefon Diggs fue absuelto tras un juicio que duró apenas dos días. FOTO: AP

El jurado determinó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación, en un caso marcado por versiones opuestas, cuestionamientos sobre la credibilidad de la denunciante y testimonios

El exreceptor de los Patriots de Nueva Inglaterra, Stefon Diggs, fue declarado no culpable de agredir a su chef personal tras un juicio que duró dos días y que se centró en un encuentro ocurrido el 2 de diciembre en su casa en Dedham.

El caso se basó en el testimonio de Jamila Adams, quien aseguró que durante una discusión él la abofeteó y la estranguló. La mujer, que vivía en el domicilio y trabajaba como chef interna, describió la relación como “complicada” y afirmó que anteriormente había sido de carácter sexual.

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La defensa sostuvo que la agresión nunca ocurrió y cuestionó la credibilidad de Adams, planteando que el conflicto pudo originarse por dinero o tensiones personales, como desacuerdos sobre un viaje. También señalaron que testigos cercanos afirmaron no haber visto lesiones en los días posteriores.

Durante los alegatos finales, el abogado Andrew Kettlewell afirmó que no existía evidencia creíble de agresión y acusó a Adams de intentar presionar y castigar a Diggs. Por su parte, el fiscal Drew Virtue argumentó que el comportamiento de la denunciante debía analizarse dentro de una relación desigual, donde el jugador tenía poder económico y social.

En el juicio, Adams declaró que le pagaban cerca de 2,000 dólares semanales y que no recibió el total tras ser enviada a casa. La defensa destacó exigencias económicas que escalaron hasta 5.5 millones de dólares.

Un policía que recibió la denuncia indicó que Adams estaba alterada, pero no presentaba lesiones visibles. Además, personas del entorno de Diggs declararon que la vieron en días posteriores sin signos de agresión y actuando con normalidad.

El jurado finalmente determinó que las pruebas no fueron suficientes para acreditar la acusación.

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