Thanksgiving Day en la NFL: triple cartelera imperdible este jueves; Packers vs Lions, Chiefs vs Cowboys y Bengals vs Ravens

Fútbol Americano
/ 26 noviembre 2025
    Thanksgiving Day en la NFL: triple cartelera imperdible este jueves; Packers vs Lions, Chiefs vs Cowboys y Bengals vs Ravens
    Los Lions de Detroit y Packers de Green Bay abrirán la tradicional jornada de Thanksgiving en la NFL este jueves. FOTO: ESPECIAL

La NFL celebra una de sus tradiciones más emblemáticas con tres juegos consecutivos este jueves de Thanksgiving

Este jueves 27 de noviembre la NFL vivirá su jornada especial del Thanksgiving Day, una tradición histórica que reúne a millones de aficionados en Estados Unidos y el mundo.

El Día de Acción de Gracias, celebrado el cuarto jueves de noviembre, se ha convertido desde 1934 en sinónimo de futbol americano con los Lions de Detroit como anfitriones fijos, mientras que desde 1966 los Cowboys de Dallas se sumaron como locales permanentes para consolidar la costumbre.

En 2006 se añadió el duelo nocturno en horario estelar, creando la actual triple función.

PACKERS VS LIONS DESDE DETROIT

Jueves a las 12 p.m.

Transmisión: ESPN y Disney+

Los Lions de Detroit (7-4) llegan al duelo tras una temporada sólida, con fortaleza en casa y con aspiraciones claras de liderar la División Norte.

Su ofensiva ha mostrado consistencia y buscan revancha ante un rival divisional directo.

Enfrente estarán los Packers de Green Bay (7-3-1), quienes vienen de un triunfo reciente ante Minnesota y mantienen ventaja en la serie de la temporada, incluyendo la victoria 27-13 del pasado 7 de septiembre.

Con uno de los mejores desempeños defensivos de la conferencia, intentarán frenar el impulso de Detroit en el Ford Field.

Se perfila un duelo cerrado y con implicaciones directas para posiciones de Playoffs.

CHIEFS VS COWBOYS EN DALLAS

Jueves 3:30 de la tarde en México

Transmisión: Fox Sports México

Los Cowboys de Dallas (5-5-1) buscan estabilidad, después de una semana llena de dramatismo en la que remontaron para ganar en la última jugada.

Con presión mediática y la urgencia de escalar en su división, llegan a su tradicional juego del Thanksgiving con obligación de triunfo.

Del otro lado, los Chiefs de Kansas City (6-5) vienen de recuperar confianza con una victoria en tiempo extra y necesitan reafirmarse como contendientes dentro de la Conferencia Americana.

El duelo enfrentará a dos ofensivas explosivas y a dos mariscales bajo presión en un cruce que puede definir el rumbo de ambos en lo que resta de campaña.

BENGALS VS RAVENS EN BALTIMORE

Jueves a las 7:20 de la noche

Transmisión: Amazon Prime Video

Los Ravens de Baltimore (6-5) caminan con paso firme en la AFC Norte tras un triunfo que les devolvió ritmo competitivo y con posibilidades concretas de asegurar su pase a playoffs si mantienen estabilidad defensiva.

En contraste, los Bengals de Cincinnati (3-8) atraviesan una temporada complicada, golpeados por lesiones y una defensiva que no ha encontrado regularidad.

Aunque llegan como víctimas, un triunfo en horario estelar podría significar un giro emocional para la franquicia.

¿POR QUÉ LA NFL CELEBRA THANKSGIVING?

La tradición nace desde los primeros años del futbol americano organizado. En 1934, los Lions de Detroit disputaron por primera vez un juego en Thanksgiving transmitido a nivel nacional, lo que tuvo enorme éxito.

En 1966, los Cowboys de Dallas sumaron su propio duelo, consolidando dos sedes permanentes. Desde 2006, la NFL agregó un encuentro nocturno para conformar la actual triple cartelera.

Este día reúne familia, celebración y tradición, lo que convierte al futbol americano en uno de los eventos televisivos más vistos del año.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

