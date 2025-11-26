Thanksgiving Day en la NFL: triple cartelera imperdible este jueves; Packers vs Lions, Chiefs vs Cowboys y Bengals vs Ravens

Este jueves 27 de noviembre la NFL vivirá su jornada especial del Thanksgiving Day, una tradición histórica que reúne a millones de aficionados en Estados Unidos y el mundo. El Día de Acción de Gracias, celebrado el cuarto jueves de noviembre, se ha convertido desde 1934 en sinónimo de futbol americano con los Lions de Detroit como anfitriones fijos, mientras que desde 1966 los Cowboys de Dallas se sumaron como locales permanentes para consolidar la costumbre. En 2006 se añadió el duelo nocturno en horario estelar, creando la actual triple función. TE PUEDE INTERESAR: Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025 PACKERS VS LIONS DESDE DETROIT Jueves a las 12 p.m. Transmisión: ESPN y Disney+

Los Lions de Detroit (7-4) llegan al duelo tras una temporada sólida, con fortaleza en casa y con aspiraciones claras de liderar la División Norte. Su ofensiva ha mostrado consistencia y buscan revancha ante un rival divisional directo. Enfrente estarán los Packers de Green Bay (7-3-1), quienes vienen de un triunfo reciente ante Minnesota y mantienen ventaja en la serie de la temporada, incluyendo la victoria 27-13 del pasado 7 de septiembre. Con uno de los mejores desempeños defensivos de la conferencia, intentarán frenar el impulso de Detroit en el Ford Field. Se perfila un duelo cerrado y con implicaciones directas para posiciones de Playoffs. CHIEFS VS COWBOYS EN DALLAS Jueves 3:30 de la tarde en México Transmisión: Fox Sports México

Los Cowboys de Dallas (5-5-1) buscan estabilidad, después de una semana llena de dramatismo en la que remontaron para ganar en la última jugada. Con presión mediática y la urgencia de escalar en su división, llegan a su tradicional juego del Thanksgiving con obligación de triunfo. Del otro lado, los Chiefs de Kansas City (6-5) vienen de recuperar confianza con una victoria en tiempo extra y necesitan reafirmarse como contendientes dentro de la Conferencia Americana. El duelo enfrentará a dos ofensivas explosivas y a dos mariscales bajo presión en un cruce que puede definir el rumbo de ambos en lo que resta de campaña. BENGALS VS RAVENS EN BALTIMORE Jueves a las 7:20 de la noche Transmisión: Amazon Prime Video