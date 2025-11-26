Chiefs vs Cowboys: duelo cerrado de Thanksgiving Day en el AT&T Stadium

Chiefs de Kansas City @ Cowboys de Dallas +3, 52

¿POR QUÉ SIEMPRE COWBOYS JUEGA EN THANKSGIVING DAY?

En 1966, el entonces gerente general de los Cowboys de Dallas, Tex Schramm, vio una oportunidad de ganar visibilidad nacional para el equipo, por lo que se ofreció a ser anfitrión de un juego en el Thanksgiving Day.

A pesar de las preocupaciones de la liga sobre la asistencia, el primer partido fue un éxito rotundo, con más de 80 mil aficionados.

La tradición se consolidó y los Cowboys han jugado en la fecha casi todos los años desde entonces. Esta estrategia de marketing contribuyó a que el equipo se convirtiera en uno de los más populares de la liga y se ganara el apodo de “El Equipo de América”.

DE VUELTA AL PRESENTE

Vaya voltereta que dieron los Cowboys la semana pasada en su juego divisional; a pesar de ir abajo por tres anotaciones temprano en el partido, pudieron cerrar su defensiva manteniendo a Filadelfia sin ningún otro punto.

De cualquier manera, casi dejan escapar el partido cuando ambos equipos jugaban a perder: primero Eagles le regala el balón dentro de su yarda 10, solo para que Dallas no pudiera concretar. Al final, aguantaron y por fin anotaron el gol de campo de la victoria.

De una manera distinta, los Chiefs también le dieron vuelta a su partido, pero ellos estuvieron abajo en el marcador durante todo el encuentro. Todavía en el último cuarto perdían por 11 puntos.

Anotaron esos 11 para empatar y luego tres en tiempo extra para ganar, apretando a la defensiva en los momentos importantes.

Cincuenta y nueve años después del nacimiento de la tradición, el equipo de la estrella solitaria recibe a los Chiefs con un Patrick Mahomes que, a pesar de crecer muy cerca de Dallas y haber ido a una universidad dentro de Texas, nunca ha jugado en el Estadio AT&T.

El equipo dirigido por Andy Reid llega como favorito de tres puntos, con las altas y bajas situadas en 52 puntos.

Este encuentro nos presenta dos equipos parecidos en métricas a la ofensiva, pero diametralmente opuestos en la defensiva. Dallas anota en promedio 29.1 puntos, mientras que Kansas City 25.2, para ser número cuatro y número nueve en la liga respectivamente.

En yardas por partido y yardas por jugada, los locales son uno y cinco, mientras que los visitantes son cinco y nueve.

Cuando vemos los números a la defensiva es cuando detectamos una gran diferencia: mientras los Chiefs aceptan 18.3 puntos y 293 yardas por partido, los Cowboys 28.5 y 377.5; en yardas por jugada están un poco menos disparejos con 5.4 y 5.9.

Ambos equipos pondrán énfasis en la defensiva; a ninguno de los dos les conviene que este partido se convierta en un shootout. Dallas no quiere defender a un Mahomes “encarrerado” y los Chiefs no quieren defender a un Prescott necesitado de puntos.

Nos ha funcionado irnos con las bajas de Kansas City en las semanas anteriores, por lo que no veo la necesidad de cambiar la estrategia; es cierto que la defensiva de Dallas, como ya discutimos, es muy débil, pero la ofensiva de los de Missouri da la impresión de que nos ha quedado a deber.

Vamos con las bajas de 52 puntos, esperando un duelo interesante y cerrado.