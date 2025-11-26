Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025

Chivas de Guadalajara y Cruz Azul se enfrentan este jueves en uno de los cruces más atractivos de los Cuartos de Final de la Liga MX, una serie que revive una rivalidad histórica cargada de recuerdos en Liguilla.

La Ida se disputará en el Estadio Akron a las 8:07 de la noche y podrá verse en transmisión exclusiva por Amazon Prime Video, en un choque que podría marcar la ruta hacia las semifinales.

COMO LLEGAN CHIVAS Y CRUZ AZUL A ESTA LIGUILLA

Cruz Azul cerró la fase regular como tercer lugar general con 36 puntos, sosteniendo una campaña consistente en la que se mantuvo dentro de los primeros puestos desde el inicio del torneo.

TE PUEDE INTERESAR: Futuro prometedor para Dinos de Saltillo: Kalil y Griffin revolucionan la LFA con inversión de 100 millones

La Máquina llega a esta instancia con la misión de confirmar su etiqueta de contendiente al título, aunque lo hará con la baja sensible de su portero titular, fuera por lesión en la última jornada.