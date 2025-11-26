Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025

Fútbol
/ 26 noviembre 2025
    Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025
    Primer capítulo de una rivalidad intensa: Chivas y Cruz Azul buscan ventaja en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025. FOTO: ESPECIAL

Chivas recibe a Cruz Azul este jueves en la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025, en un duelo con historial favorecido al Rebaño en Liguilla

Chivas de Guadalajara y Cruz Azul se enfrentan este jueves en uno de los cruces más atractivos de los Cuartos de Final de la Liga MX, una serie que revive una rivalidad histórica cargada de recuerdos en Liguilla.

La Ida se disputará en el Estadio Akron a las 8:07 de la noche y podrá verse en transmisión exclusiva por Amazon Prime Video, en un choque que podría marcar la ruta hacia las semifinales.

COMO LLEGAN CHIVAS Y CRUZ AZUL A ESTA LIGUILLA

Cruz Azul cerró la fase regular como tercer lugar general con 36 puntos, sosteniendo una campaña consistente en la que se mantuvo dentro de los primeros puestos desde el inicio del torneo.

La Máquina llega a esta instancia con la misión de confirmar su etiqueta de contendiente al título, aunque lo hará con la baja sensible de su portero titular, fuera por lesión en la última jornada.

Del otro lado, Chivas clasificó directo en el sexto puesto, luego de un cierre de torneo poderoso que le permitió recuperar terreno y meterse sin necesidad de repechaje.

El Rebaño ha encontrado estabilidad y funcionamiento colectivo, y apuesta a hacerse fuerte en casa para viajar a la vuelta con ventaja.

CHIVAS VS CRUZ AZUL: ANTECEDENTES EN EL APERTURA 2025

Aunque ambos forman parte del grupo de los llamados “grandes” del fútbol mexicano, sus enfrentamientos en fase final han sido pocos, pero memorables.

En torneos cortos, se han medido tres veces: Verano 1999, Clausura 2003 (repechaje) y Apertura 2006. En dos de esas series (1999 y 2006), Chivas avanzó y en esa última terminaría coronándose campeón.

Además, en la temporada larga 1986-87, se enfrentaron en la Final, donde Chivas levantó el título. En el balance histórico de duelos de eliminación directa, el Rebaño tiene ventaja con tres series ganadas por una de Cruz Azul.

¿CUÁLES SON LAS CLAVES EN EL JUEGO?

Cruz Azul buscará aprovechar su mejor rendimiento estadístico y plantel más profundo, mientras que Chivas confía en su fortaleza en el Akron, donde ha construido buena parte de su repunte en el semestre.

El manejo de la presión y la eficacia en las áreas lucen como factores determinantes en una eliminatoria que promete alta tensión desde el primer silbatazo.

El partido de Vuelta se disputará el próximo domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde todo podría definirse por detalles mínimos.

