Bombazo en Coapa: Almeyda se perfila como técnico del América ante posible salida de Jardine

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 18 abril 2026
    Bombazo en Coapa: Almeyda se perfila como técnico del América ante posible salida de Jardine
    Matías Almeyda aparece como uno de los principales candidatos para dirigir al América en el Apertura 2026, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de André Jardine. FOTO: MEXSPORT
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Futbol

Localizaciones


CDMX

Personajes


André Jardine

Organizaciones


Club América
Liga MX

América ya analiza escenarios rumbo al Apertura 2026 y el nombre de Matías Almeyda ha tomado fuerza en Coapa; reportes recientes colocan al exentrenador de Chivas como uno de los principales candidatos

La incertidumbre comenzó a crecer en el entorno azulcrema después de semanas complicadas para el equipo, tanto por resultados como por funcionamiento. En ese contexto, distintos reportes publicados en las últimas horas señalan que la directiva del América ya trabaja en posibles relevos para el banquillo, y entre ellos aparece con fuerza Matías Almeyda, exentrenador de Chivas y recientemente desligado del Sevilla.

De acuerdo con información de RÉCORD, Almeyda es incluso el candidato que “lleva mano” dentro de la baraja que analiza la dirigencia azulcrema, por delante de otros nombres como Diego Alonso y Guillermo Almada.

En la misma línea, FOX Sports reportó que el argentino figura en la “lista de deseos” de América en caso de que André Jardine no continúe para el siguiente torneo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/automovilismo/tragedia-en-las-24-horas-de-nurburgring-muere-piloto-en-plena-clasificacion-max-verstappen-envia-emotivo-mensaje-GC20110699

El nombre del “Pelado” llama la atención por su pasado con el Guadalajara, club con el que conquistó Liga MX, Concachampions, Copa MX y Supercopa MX, además de convertirse en uno de los técnicos más recordados por la afición rojiblanca.

Ahora, ese pasado podría darle un giro inesperado a su carrera si termina por instalarse en el banquillo de uno de los rivales más importantes de Chivas.

En paralelo, la continuidad de André Jardine no está definida. RÉCORD señaló que ni siquiera un eventual título en el Clausura 2026 garantizaría su permanencia, luego del desgaste generado por la eliminación en la Concacaf y el bajo nivel reciente del equipo.

Sin embargo, el propio técnico brasileño aseguró hace apenas unos días que no piensa en renunciar y que solo contemplaría salir si dejara de sentir respaldo de la directiva o del plantel.

Ese matiz es clave: hoy, lo de Almeyda no está cerrado ni oficializado, pero sí se ha convertido en un rumor de alto impacto dentro del mercado de técnicos de la Liga MX.

Además, su situación contractual ya no representa obstáculo inmediato, pues fue destituido por Sevilla el 23 de marzo de 2026, luego de una etapa breve y complicada en LaLiga.

Así, América entra en semanas decisivas. Mientras Jardine busca sostenerse y cerrar con fuerza el torneo, en Coapa ya se mueven piezas para el futuro.

Y entre todos los nombres que circulan, el de Matías Almeyda es hoy el que más ruido provoca rumbo al Apertura 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


CDMX

Personajes


André Jardine

Organizaciones


Club América
Liga MX

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Con el pliego 2026 en su tramo final, el SNTE anticipa una negociación salarial anclada al aumento del salario mínimo y busca superar el 13%.

SNTE presiona por aumento mayor a 13% y fija el salario mínimo como base en negociación 2026

Los afectados fueron llevados a unidades del IMSS Bienestar, IMSS e Issste; el conductor quedó bajo observación y el tránsito permanece limitado.

Nube tóxica por volcadura de pipa con amoniaco en Sonora intoxica a 27 personas

La mandataria informó que conversó con su homólogo sobre asuntos históricos vinculados con la conquista.

Sheinbaum y Pedro Sánchez acuerdan restablecer diálogo comercial y cultural entre México y España

Personas desplazadas regresan a sus casas mientras residentes locales ondean banderas de Hezbollah y una imagen del difunto líder del grupo, Hassan Nasrallah, en Zefta, en el sur de Líbano, el 17 de abril de 2026, tras la entrada en vigor de un alto el fuego con Israel.

Irán reabre el estrecho de Ormuz, pero EU mantiene bloqueo a barcos y puertos iraníes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva firmada en la Oficina Oval de la Casa Blanca, este sábado.

Ordena Trump acelerar revisiones de psicodélicos ante consumo de veteranos de guerra
Gran parte de Estados Unidos reporta altos índices de sequía, lo que genera incertidumbre de cara a la temporada de incendios forestales.

Afronta EU sequía récord y se avivan temores por incendios y precios de alimentos
Esta importante vía marítima, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo del mundo, volvió a ser cerrada para el tráfico comercial.

Siempre no: vuelve Irán a cerrar el estrecho de Ormuz: amenaza con atacar embarcaciones
Sembrar paz, México sede de próxima cumbre y defensa de Cuba; así participó Sheinbaum en España

Sembrar paz, México sede de próxima cumbre y defensa de Cuba, así participó Sheinbaum en Cumbre