Bombazo en Coapa: Almeyda se perfila como técnico del América ante posible salida de Jardine

La incertidumbre comenzó a crecer en el entorno azulcrema después de semanas complicadas para el equipo, tanto por resultados como por funcionamiento. En ese contexto, distintos reportes publicados en las últimas horas señalan que la directiva del América ya trabaja en posibles relevos para el banquillo, y entre ellos aparece con fuerza Matías Almeyda, exentrenador de Chivas y recientemente desligado del Sevilla. De acuerdo con información de RÉCORD, Almeyda es incluso el candidato que “lleva mano” dentro de la baraja que analiza la dirigencia azulcrema, por delante de otros nombres como Diego Alonso y Guillermo Almada. En la misma línea, FOX Sports reportó que el argentino figura en la “lista de deseos” de América en caso de que André Jardine no continúe para el siguiente torneo.

El nombre del “Pelado” llama la atención por su pasado con el Guadalajara, club con el que conquistó Liga MX, Concachampions, Copa MX y Supercopa MX, además de convertirse en uno de los técnicos más recordados por la afición rojiblanca. Ahora, ese pasado podría darle un giro inesperado a su carrera si termina por instalarse en el banquillo de uno de los rivales más importantes de Chivas. En paralelo, la continuidad de André Jardine no está definida. RÉCORD señaló que ni siquiera un eventual título en el Clausura 2026 garantizaría su permanencia, luego del desgaste generado por la eliminación en la Concacaf y el bajo nivel reciente del equipo. Sin embargo, el propio técnico brasileño aseguró hace apenas unos días que no piensa en renunciar y que solo contemplaría salir si dejara de sentir respaldo de la directiva o del plantel.

Ese matiz es clave: hoy, lo de Almeyda no está cerrado ni oficializado, pero sí se ha convertido en un rumor de alto impacto dentro del mercado de técnicos de la Liga MX. Además, su situación contractual ya no representa obstáculo inmediato, pues fue destituido por Sevilla el 23 de marzo de 2026, luego de una etapa breve y complicada en LaLiga. Así, América entra en semanas decisivas. Mientras Jardine busca sostenerse y cerrar con fuerza el torneo, en Coapa ya se mueven piezas para el futuro. Y entre todos los nombres que circulan, el de Matías Almeyda es hoy el que más ruido provoca rumbo al Apertura 2026.

Publicidad