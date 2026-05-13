¡A 2 puntos del líder! Man City golea y acecha al Arsenal: ¿Qué necesitan para ser campeón de la Premier?

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    ¡A 2 puntos del líder! Man City golea y acecha al Arsenal: ¿Qué necesitan para ser campeón de la Premier?
    Manchester City venció 3-0 al Crystal Palace y presiona al Arsenal en la pelea por el título de la Premier League 2025-26. FOTO: AP

Con el 3-0 en el Etihad Stadium, el equipo de Pep Guardiola quedó a dos puntos de los Gunners y mantiene viva una pelea por el título que podría definirse por diferencia de goles

La Premier League entró en zona de máxima tensión. Manchester City cumplió con su obligación, venció 3-0 al Crystal Palace en el Etihad Stadium y redujo a solo dos puntos la ventaja del Arsenal en la cima, cuando a ambos equipos les restan únicamente dos partidos por disputar.

El triunfo de los Citizens llegó con goles de Antoine Semenyo, Omar Marmoush y Savinho, en una noche en la que Phil Foden fue determinante con dos asistencias en la primera mitad.

Incluso con rotaciones y sin Erling Haaland como titular, el equipo de Pep Guardiola respondió en un partido que no admitía margen de error.

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Con este resultado, Arsenal se mantiene como líder con 79 puntos, mientras que Manchester City llegó a 77. La diferencia de goles también se volvió un factor clave: City quedó con +43, apenas por encima del +42 de los Gunners, además de tener ventaja en goles anotados, 75 contra 68.

¿Qué necesita Arsenal para ser campeón de la Premier League?

El Arsenal depende de sí mismo. Si gana sus dos partidos restantes, será campeón sin importar lo que haga Manchester City. El equipo de Mikel Arteta enfrentará primero al Burnley en casa, el 18 de mayo, y cerrará la temporada como visitante ante Crystal Palace, el 24 de mayo.

El escenario más inmediato para coronarse podría llegar antes de la última jornada: si Arsenal vence al Burnley y Manchester City no derrota al Bournemouth el 19 de mayo, los Gunners asegurarán matemáticamente el título.

¿Qué necesita Manchester City para ser campeón de la Premier League?

Manchester City necesita ganar sus dos partidos restantes y esperar que Arsenal deje puntos en el camino. Los Citizens visitarán al Bournemouth el 19 de mayo y cerrarán en casa ante Aston Villa el 24 de mayo.

Si ambos equipos terminan empatados en puntos, el criterio de desempate será primero la diferencia de goles, después los goles anotados y luego los puntos en enfrentamientos directos.

Por ahora, City tiene ventaja mínima en diferencia de goles y también domina en goles marcados, por lo que cada anotación en las dos jornadas finales puede pesar como si fuera medio título.

La carrera queda así: Arsenal todavía tiene el control, pero Manchester City ya hizo su parte ante Crystal Palace y convirtió el cierre de la Premier League en una definición de alto voltaje.

Para los Gunners, el camino es ganar y no mirar atrás; para los Citizens, ganar todo y esperar un tropiezo del líder.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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