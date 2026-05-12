¿A qué hora juega Cruz Azul vs Chivas? Previa y dónde ver la Semifinal de Ida

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    ¿A qué hora juega Cruz Azul vs Chivas? Previa y dónde ver la Semifinal de Ida
    Chivas llega motivado tras eliminar a Tigres, mientras Cruz Azul busca aprovechar su localía para tomar ventaja rumbo a la Final. FOTOS: MEXSPORT

La Máquina recibe al Rebaño en el Banorte, en una serie con sabor a revancha y dos equipos que llegan encendidos a la antesala de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX

El Clausura 2026 de la Liga MX entra en su etapa más caliente y una de las series que más reflectores acapara será la de Cruz Azul vs Chivas, duelo que abrirá la Semifinal de Ida este miércoles a las 8 de la noche, en el Estadio Banorte.

La Máquina llega a esta instancia como uno de los equipos más sólidos de la Liguilla, luego de dejar en el camino al Atlas con un marcador global de 4-2, resultado que confirmó el buen momento del equipo dirigido por Joel Huiqui.

Del otro lado aparece un Guadalajara motivado, que viene de eliminar a Tigres tras empatar 3-3 en el global y avanzar por su mejor posición en la tabla.

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¿Dónde ver Cruz Azul vs Chivas EN VIVO?

El partido de Ida entre Cruz Azul y Chivas podrá verse en México por Canal 5, TUDN y ViX; además, distintos reportes incluyen también la señal de Azteca 7 para la transmisión nacional.

La Vuelta está programada para el sábado 16 de mayo a las 7:07 de la noche en el Estadio Jalisco, donde Chivas cerrará la eliminatoria gracias a que terminó mejor ubicado que Cruz Azul en la fase regular.

El Rebaño fue segundo general con 36 puntos, mientras que La Máquina ocupó el tercer sitio con 33 unidades.

Chivas busca confirmar su golpe anímico ante Cruz Azul

El Guadalajara llega con impulso después de una remontada de alto impacto ante Tigres. En la Vuelta de los Cuartos de Final, Chivas ganó 2-0 con doblete de Santiago Sandoval, resultado que le permitió igualar la serie 3-3 y avanzar por criterio de tabla.

Ahora, el reto será sostener esa inercia fuera de casa ante un Cruz Azul que ha mostrado equilibrio y contundencia en la fase final.

Además, el Rebaño encara esta Semifinal con el respaldo de una campaña regular que lo colocó entre los mejores clubes del torneo, una condición que podría ser clave si la eliminatoria se mantiene cerrada hasta el duelo de Vuelta en Guadalajara.

Cruz Azul quiere pegar primero en casa

Para Cruz Azul, la Ida representa una oportunidad directa de tomar ventaja antes de viajar al Estadio Jalisco.

La Máquina sabe que no cuenta con el criterio de posición en la tabla a su favor, por lo que ganar en casa podría ser determinante para manejar la serie con mayor margen.

El cruce también tiene un componente de revancha deportiva para Chivas, pues Cruz Azul ya había eliminado al Guadalajara en el Apertura 2025, antecedente que aumenta el atractivo de una eliminatoria entre dos de las aficiones más grandes del futbol mexicano.

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ASÍ SE DISPUTARÁ EL CRUZ AZUL VS CHIVAS

Cruz Azul vs Chivas

Fecha: Miércoles 13 de mayo de 2026

Hora: 8 de la noche

Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

Instancia: Semifinal de Ida, Clausura 2026 de la Liga MX

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y Azteca 7

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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