Alexia Putellas dice adiós al Barcelona: ‘Ha sido una historia perfecta’

La etapa de FC Barcelona Femení y Alexia Putellas llegará a su fin este miércoles 27 de mayo, cuando la mediocampista dispute su último partido en el estadio Johan Cruyff ante la Real Sociedad Femenino. Después de 14 temporadas defendiendo la camiseta blaugrana, la futbolista catalana anunció su salida a través de un video publicado en redes sociales bajo el título “Una historia perfecta”. En el mensaje, Alexia recordó cómo nació su vínculo con el club desde la infancia. La jugadora contó que su primera visita al Camp Nou ocurrió cuando tenía apenas seis años y acudió junto a su padre. En ese momento, relató, nunca imaginó que algún día miles de aficionados corearían su nombre en ese mismo estadio.

La futbolista también habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal y cómo el Barcelona apareció nuevamente en su camino. Explicó que, con 18 años y poco tiempo después de enfrentar una pérdida familiar, recibió la oportunidad de integrarse al primer equipo. Según sus palabras, el club se convirtió en un apoyo importante en aquella etapa y por eso siempre mantendrá un vínculo especial con los colores blaugranas.

La salida de Alexia marca el cierre de una de las trayectorias más importantes en la historia reciente del futbol femenil español. Desde su llegada en 2012, tras pasar por RCD Espanyol Femenino y Levante UD Femenino, la mediocampista fue parte del crecimiento del Barcelona hasta convertirlo en uno de los equipos más competitivos del mundo. Durante su etapa con el conjunto catalán conquistó diez títulos de Liga, once Copas de la Reina, seis Supercopas de España y cuatro ediciones de la UEFA Women’s Champions League. Además, se convirtió en la máxima goleadora histórica del club con 234 anotaciones y alcanzó 512 partidos, cifra que la coloca como la segunda futbolista con más encuentros disputados con la institución.

En el plano individual, Alexia también acumuló reconocimientos internacionales. Ganó en dos ocasiones el Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA, además de recibir dos veces la distinción de la UEFA a mejor jugadora del año. La jugadora aseguró que no desea que su despedida sea vista como un momento triste, sino como el final de una etapa. “Siempre seré una culé más”, expresó en el cierre del video, donde agradeció el respaldo de la afición y afirmó que su intención era despedirse estando al máximo nivel competitivo. Alexia también fue pieza importante de la Selección femenina de fútbol de España que conquistó la Copa Mundial Femenina de 2023 tras vencer a Selección femenina de fútbol de Inglaterra en la final.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre su próximo club, en España y Reino Unido han surgido versiones que colocan a la mediocampista cerca del London City Lionesses, equipo de la Premier League femenina respaldado por la empresaria Michele Kang. De concretarse la operación, Alexia iniciaría una nueva etapa fuera de España y mantendría la posibilidad de competir nuevamente en torneos europeos.

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