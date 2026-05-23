Barcelona Femenil goleó al Lyon y ganó su cuarta Champions League

El FC Barcelona Femení volvió a levantar la Champions League femenina tras derrotar 4-0 al Olympique Lyonnais Féminin en el Ullevaal Stadion de Oslo, en una final que pasó por distintos momentos y en la que el conjunto español encontró la diferencia en la segunda mitad. El encuentro arrancó con intensidad desde los primeros segundos. Ambos equipos mostraron disposición para disputar cada balón y también para imponer condiciones físicas en el medio campo. El Barcelona generó la primera llegada clara al minuto 10, cuando Alexia Putellas apareció dentro del área tras una jugada de Caroline Graham Hansen, aunque su disparo salió apenas desviado.

El conjunto francés respondió poco después con una jugada a balón parado. Un centro de Selma Bacha fue rematado por Wendie Renard y, tras una atajada de Cata Coll, Lindsey Heaps empujó el balón al fondo de la red. Sin embargo, el VAR anuló la acción por fuera de lugar, decisión que mantuvo el empate y cambió el ánimo del partido.

La final se mantuvo abierta durante el resto del primer tiempo. Barcelona tuvo dificultades para controlar la posesión y el Lyon encontró espacios para acercarse con peligro. Pajor desperdició una opción frente a Christiane Endler, mientras que Ada Hegerberg también dejó escapar una oportunidad clara frente al arco azulgrana. En medio de ese intercambio, Cata Coll apareció en momentos clave. La guardameta evitó el gol francés con una intervención ante un tiro libre de Bacha y sostuvo al Barcelona cuando el encuentro lucía más incómodo para las españolas. La historia cambió en la segunda parte. Al minuto 55, Ewa Pajor aprovechó un pase filtrado de Patri Guijarro para definir cruzado y abrir el marcador. El tanto dio tranquilidad al Barcelona, que empezó a manejar mejor los espacios y encontró oportunidades al contragolpe. El segundo golpe llegó después de una transición rápida encabezada por Salma Paralluelo. La atacante desbordó por izquierda y asistió nuevamente a Pajor, quien solo tuvo que empujar el balón para firmar su doblete.

Lyon intentó reaccionar adelantando líneas, pero volvió a encontrarse con Cata Coll, quien evitó el descuento en un mano a mano frente a Tabitha Chawinga. En los minutos finales apareció otra vez Salma Paralluelo. Primero marcó con un disparo de larga distancia que terminó en el ángulo y, poco después, cerró la cuenta con una definición cruzada tras asistencia de Pajor. Con el resultado, el Barcelona conquistó su cuarta corona europea y volvió a imponerse en el torneo continental frente al equipo más ganador en la historia de la competición.

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