Messi firma una despedida perfecta con Argentina: gol, dos asistencias y goleada ante Benín

El último tango de Lionel Messi con Argentina terminó como tantas noches de su carrera: con el 10 en el centro de la escena. La Albiceleste derrotó 3-0 a Benín este martes en un Estadio Monumental repleto y despidió oficialmente a su capitán, quien cerró 21 años con la selección con un gol y dos asistencias.

La fiesta comenzó antes del silbatazo. Sobre el césped se desplegó una camiseta gigante con el número 10 y la palabra “GRACIAS”, mientras Messi ingresó acompañado por sus hijos. El rosarino se mostró conmovido durante el himno y Lionel Scaloni también rompió en llanto.

Al minuto 10, el árbitro detuvo el partido para una ovación general. Messi saludó a las tribunas entre fuegos artificiales y el canto de “Messi, Messi”; incluso futbolistas de Benín se acercaron para abrazarlo. La noche fue concebida como un homenaje total al capitán y a más de dos décadas de historia.

Argentina tardó en romper el cero. Messi tuvo aproximaciones y un tiro libre, pero el primer tiempo terminó sin goles. La resistencia africana se quebró al 48’, cuando Messi cobró un tiro de esquina preciso y Nicolás Otamendi apareció cerca del arco para marcar el 1-0. La conexión del capitán volvió a aparecer al 61’. Messi cedió para Nico Paz, quien sacó un disparo desde el borde del área para ampliar la diferencia. Nueve minutos después llegó la escena que buscaba todo el Monumental: una infracción dentro del área derivó en penal. Al 70’, Messi definió con potencia para el 3-0 y celebró su gol 126 con la camiseta argentina.

El final todavía guardó oportunidades para otro tanto. Messi estrelló un remate en el poste al 89’ y, en tiempo agregado, tuvo un último tiro libre frontal que pasó por encima del arco. Tras el silbatazo caminó por el campo entre nuevas ovaciones; jugadores de Benín buscaron fotografías con él y un espectáculo de drones formó la camiseta número 10.

La noche dejó cifras definitivas para una carrera extraordinaria. Messi se retiró con 208 partidos y 126 goles con la Selección Mayor, registros que lo mantienen como máximo anotador y futbolista con más presencias en la historia de Argentina. Antes del amistoso, la AFA contabilizaba 207 encuentros, 125 tantos y 66 asistencias; ante Benín agregó dos pases de gol. Otros proveedores usan criterios distintos para las asistencias, por lo que ese rubro puede variar. Su historia con la Mayor comenzó el 17 de agosto de 2005 ante Hungría, cuando su debut terminó con una expulsión segundos después de ingresar. Veintiún años más tarde, se marchó como campeón del mundo, bicampeón de América y ganador de la Finalissima.

Conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de llevar a Argentina hasta la final del Mundial 2026, perdida 1-0 ante España. En esa última Copa del Mundo, Messi disputó su sexto Mundial, marcó ocho goles y entregó cuatro asistencias. Su retiro internacional fue anunciado el 31 de agosto, semanas después de aquella final, pero la AFA preparó este amistoso para que pudiera despedirse ante su público en Buenos Aires. El Monumental también quedó ligado a una marca especial. Antes de enfrentar a Benín, Messi nunca había perdido allí con Argentina: acumulaba 22 triunfos y seis empates en 28 presentaciones, además de 19 goles. La victoria 3-0 y su penal elevaron esa cuenta a 23 triunfos en 29 partidos y 20 anotaciones en el estadio. La despedida trascendió el recinto. La AFA organizó el Fan Fest “Gracias, Leo” en Ciudad Universitaria, con música, actividades y transmisión del encuentro, mientras más de 85 mil aficionados colmaron el Monumental.

Argentina ganó, Messi volvió a marcar y el resultado quedó como la última línea de una historia mucho más grande. Del debut accidentado de 2005 a levantar la Copa del Mundo en Qatar y despedirse entre lágrimas en 2026, el número 10 cerró su ciclo con la camiseta que convirtió en símbolo. Su último partido con Argentina terminó 3-0, con un gol, dos asistencias y un Monumental de pie.