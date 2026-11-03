Jesús Owono podría recibir hasta 12 partidos de castigo tras muerte de Jesús de Miguel; cierra sus redes por amenazas

El futbolista Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, podría recibir una suspensión de hasta 12 partidos después del choque que derivó en el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ocurrido este martes. El caso ha generado una investigación judicial en España, mientras el portero decidió cerrar su cuenta de Instagram tras recibir insultos y amenazas. La tragedia comenzó el lunes, durante el encuentro de la Segunda División española disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife, cuando Owono salió de su área para disputar un balón largo y golpeó con la rodilla el pecho de De Miguel durante el tiempo añadido.

El atacante, de 30 años, quedó inconsciente sobre el terreno de juego y sufrió una parada cardiorrespiratoria. Aunque los servicios médicos consiguieron reanimarlo, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde falleció durante la mañana siguiente. El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández expulsó al guardameta con tarjeta roja directa por emplear fuerza excesiva. El encuentro, que registraba un empate 2-2, quedó suspendido ante la gravedad de lo sucedido. ¿Cuántos partidos de suspensión podría recibir Jesús Owono? De acuerdo con el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una acción violenta durante el desarrollo del juego que ocasione daños graves puede sancionarse con entre cuatro y 12 partidos de suspensión. Sin embargo, la aplicación de este castigo dependerá del análisis que realice el Comité de Disciplina, que deberá estudiar las imágenes del incidente, el acta arbitral y las circunstancias que rodearon el contacto entre ambos futbolistas. La normativa también contempla otras calificaciones, como juego peligroso con lesión, que podría derivar en una sanción menor.

Una eventual consideración de agresión requeriría elementos adicionales, particularmente sobre la intencionalidad del guardameta. Por otra parte, la Policía Nacional abrió diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que este procedimiento es habitual cuando ocurre una muerte por causas no naturales y no implica automáticamente la existencia de un delito. El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró “muy difícil” que los acontecimientos deriven en un proceso penal, debido a que el impacto ocurrió durante una acción propia del futbol. Por ahora, Owono no ha sido declarado responsable penalmente y tampoco existe una resolución definitiva sobre su castigo deportivo. ¿Quién es Jesús Owono, el portero involucrado en la tragedia? Jesús Lázaro Owono Ngua nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, y tiene 25 años. Es futbolista internacional con la selección ecuatoguineana, a la que representa desde 2019 y con la que ha participado en la Copa Africana de Naciones. Desarrolló buena parte de su formación futbolística en España, donde pasó por las categorías inferiores de la Real Sociedad y posteriormente por el Deportivo Alavés, institución con la que debutó en la Primera División durante 2022. En la temporada 2025-2026 llegó cedido al FC Andorra y, en agosto de 2026, el equipo del Principado concretó su incorporación definitiva mediante un contrato de dos temporadas, con posibilidad de ampliarlo por otras dos. El guardameta se había consolidado como una de las alternativas principales para defender la portería del Andorra antes del incidente que ahora mantiene su futuro deportivo bajo incertidumbre. Jesús Owono cierra Instagram después de recibir amenazas Además de las posibles consecuencias deportivas y judiciales, el portero enfrenta una complicada situación personal debido a los ataques recibidos después del fallecimiento de Jesús de Miguel. Distintos medios españoles reportaron que fue blanco de insultos, mensajes intimidatorios y acusaciones de “asesino”, tanto después de la jugada como mediante sus perfiles digitales.

Ante esta situación, Owono desactivó su cuenta de Instagram, mientras que su perfil de X permanece sin actividad desde hace aproximadamente dos años. Desde el entorno del Andorra aseguran que el futbolista se encuentra profundamente afectado emocionalmente y sostienen que nunca tuvo intención de lastimar al delantero del Tenerife. También trascendió que el guardameta había manifestado su intención de comunicarse personalmente con la familia de De Miguel para expresar su solidaridad y disculparse por lo ocurrido, aunque no se ha confirmado que ese acercamiento se haya concretado. Otro futbolista también recibió amenazas por llamarse Owono La situación adquirió una dimensión adicional cuando Michel Owono, futbolista del CF Can Vidalet, denunció que recibió mensajes racistas y amenazas porque diferentes usuarios lo confundieron con el portero del Andorra. Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, Michel aclaró: “No soy Jesús Owono y no tengo ninguna relación con lo sucedido”. El jugador también condenó los ataques discriminatorios y pidió mayor respeto hacia los involucrados, especialmente en medio del fallecimiento que mantiene de luto al futbol español.

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Mientras tanto, el FC Andorra y el CD Tenerife han expresado sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel. La resolución disciplinaria y las conclusiones de las diligencias judiciales determinarán los siguientes pasos en un caso que ha provocado conmoción dentro y fuera de las canchas.