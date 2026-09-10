¡Arranque demoledor en Champions! Manchester United y Bayern aplastan; el Como sorprende y golea a Europa

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    ¡Arranque demoledor en Champions! Manchester United y Bayern aplastan; el Como sorprende y golea a Europa
    La majestuosidad de la nueva temporada de la Champions League fue el escenario perfecto para que el Manchester United, el Bayern Múnich y el sorprendente Como 1907 impusieran su jerarquía con aplastantes victorias en casa. FOTO: AP

Los ‘Red Devils’ y los bávaros hicieron pesar su jerarquía en casa, mientras que el conjunto italiano firmó un debut inolvidable desarmando al RB Leipzig

El silbatazo inicial de la temporada 2026-2027 de la UEFA Champions League trajo consigo una lluvia de goles y actuaciones memorables que marcaron la pauta para la nueva fase de liga.

En una jornada donde la localía fue un factor determinante, el Manchester United, el Bayern Múnich y la gran revelación, el Como 1907, dejaron claro que no se guardarán absolutamente nada en su camino hacia la gloria continental.

Old Trafford vuelve a sonreír

El mítico ‘Teatro de los Sueños’ presenció el resurgir europeo del Manchester United, que no tuvo piedad ante el Sabah Futbol Klubu de Azerbaiyán, despachándolo con un contundente 4-0.

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La maquinaria ofensiva de los ingleses lució perfectamente engrasada desde la primera mitad. El brasileño Matheus Cunha abrió el cerrojo al minuto 27, seguido por una genialidad del capitán Bruno Fernandes al 42’.

Antes de irse al descanso, el atacante esloveno Benjamin Šeško amplió la ventaja, dejando el encuentro prácticamente sentenciado.

En la segunda mitad, el defensor argentino Lisandro Martínez selló la goleada definitiva al minuto 68, confirmando el buen momento de los ‘Red Devils’ y disparando la ilusión de su afición.

Un vendaval bávaro en Múnich

Por su parte, el gigante alemán hizo honor a su historia y jerarquía en el Allianz Arena. El Bayern Múnich arrolló 5-0 al F.K. Bodø/Glimt noruego en un partido que se destapó por completo en los segundos 45 minutos.

Tras una primera parte donde los visitantes resistieron estoicamente, el muro nórdico se quebró rápidamente con un tanto de Jamal Musiala al minuto 47. El siempre letal Harry Kane se hizo presente en el marcador al 61’, seguido por una gran intervención del canadiense Alphonso Davies al 77’.

La estocada final la puso el mediocampista francés Michael Olise, quien con un doblete fulminante en la recta final del encuentro (83’ y 90+2’) redondeó la “manita” para colocar al equipo bávaro en lo más alto de la tabla.

El milagro a las orillas del lago

Sin embargo, la historia más fascinante de la fecha se vivió en el Estadio Giuseppe Sinigaglia. El Calcio Como 1907, en su flamante presentación dentro de la máxima competición europea de clubes, dio un auténtico golpe de autoridad en la mesa al vapulear 4-1 a un experimentado RB Leipzig.

Lejos de intimidarse por el gran escenario o la presión del himno de la Champions, el cuadro lombardo dominó las acciones e impuso un ritmo vertiginoso frente a los alemanes.

Esta histórica victoria no solo representa los primeros tres puntos del equipo italiano en el torneo, sino una clara declaración de intenciones: el Como no llegó a Europa en plan de turismo.

La afición presenció una noche mágica que ya está grabada con letras de oro en los libros de la institución. Con el nuevo formato de competición y una tabla unificada, la diferencia de goles se convierte en un factor crucial de desempate.

Manchester United, Bayern Múnich y Como 1907 no solo ganaron; dominaron de forma contundente y enviaron un mensaje rotundo a toda Europa en el inicio del certamen.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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