Néstor Araujo regresa a Europa: Chaves anuncia su fichaje hasta 2027

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    Néstor Araujo regresa a Europa: Chaves anuncia su fichaje hasta 2027
    Néstor Araujo inicia su segunda etapa en el futbol europeo con el Chaves, tras su experiencia en el Celta de Vigo. FOTO: X

El exdefensa del América competirá en la Segunda División portuguesa y compartirá equipo con el también mexicano Ivo Vázquez

Néstor Araujo vuelve al futbol europeo. El defensa mexicano fue anunciado como refuerzo del Chaves de Portugal, donde abrirá una nueva etapa después de su paso por el América.

Según el reporte de César Luis Merlo, recogido por Touchline Press, firmó un contrato hasta junio de 2027.

El movimiento coloca al central en la Liga Portugal 2, la Segunda División del país. A sus 35 años, el exjugador de Santos Laguna afrontará su segunda experiencia en Europa, después de las cuatro temporadas que disputó con el Celta de Vigo entre 2018 y 2022.

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¿En qué equipo jugará Néstor Araujo?

El Grupo Desportivo de Chaves es dirigido por Vítor Martins y tiene como casa el Estadio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.

Araujo se incorpora a un plantel que también cuenta con el lateral izquierdo mexicano Ivo Vázquez, anunciado en agosto procedente del Atlético La Paz.

La presencia de ambos abre un nuevo punto de seguimiento para la afición mexicana en Portugal.

Por su recorrido, Araujo puede aportar experiencia a una defensa que buscará mayor solidez durante la campaña 2026-2027.

El calendario oficial del Chaves marca como siguiente compromiso la visita del Feirense, el domingo 13 de septiembre, por la sexta jornada.

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Ese encuentro aparece como la próxima cita del equipo, aunque las fuentes consultadas no confirman si el mexicano estará disponible para debutar.

Del Celta y América a un nuevo reto

Araujo conoce las exigencias del futbol europeo. Con el Celta acumuló 133 partidos de Primera División, 117 como titular, y cuatro goles; además, participó en tres encuentros de Copa.

Su etapa en Vigo terminó en el verano de 2022, cuando regresó a México para vestir la camiseta del América.

Antes de jugar en España, el zaguero pasó por Cruz Azul y Santos Laguna. Con los Guerreros conquistó los títulos de Liga del Clausura 2015 y Clausura 2018, antecedentes que acompañan una trayectoria en la que también figura el oro olímpico de Londres 2012.

Ahora, el Chaves representa una oportunidad para prolongar esa carrera en el extranjero.

El reto inmediato será adaptarse al trabajo de Vítor Martins, competir por un puesto y convertir su experiencia en minutos dentro del futbol portugués.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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