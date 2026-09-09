PSG golea con triplete de Ferran; Arsenal gana en Nápoles y Liverpool remonta al Atlético

La Champions League 2026-2027 arrancó para PSG, Arsenal y Liverpool con tres victorias de distinto carácter: una goleada, un golpe como visitante y una remontada. El conjunto parisino superó 5-1 al Slovan Bratislava, los londinenses vencieron 1-0 al Napoli y los Reds derrotaron 2-1 al Atlético de Madrid en la primera jornada de la fase de liga. PSG recupera la sonrisa con Ferran Torres El Parque de los Príncipes fue el escenario de una exhibición encabezada por Ferran Torres y Ousmane Dembélé.

El español firmó un triplete y el francés aportó un doblete para impulsar al equipo de Luis Enrique, que encontró en Europa una respuesta después de un comienzo complicado en el campeonato francés. Dembélé abrió el marcador al minuto 17, atento al rebote de una media volea de Nuno Mendes que pegó en el poste. Seis minutos después volvió a aparecer, ahora con un cabezazo tras un centro de Dro Fernández desviado por un defensor. Su oportunismo desarmó la resistencia visitante y encaminó la noche parisina. El atacante francés también participó como asistente en el primer gol de Ferran, que amplió la diferencia antes del descanso. La sociedad entre ambos convirtió el área del Slovan en el territorio decisivo del encuentro: PSG se marchó al vestidor con tres tantos de ventaja y el partido bajo control.

Torres completó su triplete durante la segunda mitad, mientras Camara descontó para el equipo eslovaco. La diferencia reflejó el peso ofensivo del campeón europeo, que abrió su defensa del título con una actuación contundente y confianza. Arsenal encuentra la llave en Odegaard En el estadio Diego Armando Maradona, Arsenal necesitó paciencia para resolver su visita al Napoli. Martin Odegaard marcó el único tanto después de combinar con Christos Tzolis y dio al conjunto de Mikel Arteta una victoria ante un rival que sostuvo la igualdad durante gran parte del duelo. El capitán noruego apareció cuando el partido exigía precisión. Su intervención permitió que los Gunners transformaran sus oportunidades en una ventaja suficiente y respaldaran su candidatura europea con tres puntos fuera de casa. El resultado prolongó la fortaleza continental del Arsenal, subcampeón de la edición anterior.

Napoli, por su parte, comenzó sin puntos y con la obligación de recuperar terreno en sus siguientes compromisos. Liverpool responde al golpe del Atlético Anfield vivió una historia más accidentada. Marcos Llorente adelantó al Atlético de Madrid, pero Liverpool encontró respuesta en sus mediocampistas: Dominik Szoboszlai igualó y Alexis Mac Allister completó la remontada con un potente disparo al comienzo del segundo tiempo.

El argentino cambió el rumbo de una noche que había empezado cuesta arriba para los locales. El equipo dirigido por Andoni Iraola ganó presencia en el mediocampo después del descanso y redujo las posibilidades de reacción rojiblancas.

Así, Liverpool abrió con triunfo su campaña continental y dejó al Atlético sin recompensa pese a haber golpeado primero.