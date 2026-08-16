Arsenal destroza al Manchester City y conquista la Community Shield con goleada

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Fútbol Internacional
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    Arsenal destroza al Manchester City y conquista la Community Shield con goleada
    Arsenal levantó su Community Shield número 18 tras superar con autoridad al Manchester City en el Principality Stadium. FOTO: AP

Calafiori marcó a los 23 segundos y Havertz y Ødegaard completaron una tarde perfecta para los Gunners en Cardiff

Arsenal convirtió la Community Shield 2026 en una declaración de intenciones. Los Gunners aplastaron 3-0 al Manchester City en el Principality Stadium de Cardiff y dejaron una imagen imponente antes del inicio de la Premier League.

No hubo tiempo para estudiar al rival. Apenas habían transcurrido 23 segundos cuando Myles Lewis-Skelly filtró un pase para Riccardo Calafiori, quien irrumpió por la izquierda y venció a Gianluigi Donnarumma.

El City respondió con un disparo colocado de Phil Foden, pero David Raya voló para sostener la ventaja. Erling Haaland también dispuso de espacios; sin embargo, nunca logró imponerse ante una defensa londinense concentrada y agresiva.

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Arsenal volvió a castigar al minuto 28. Martin Ødegaard envió un servicio al segundo poste, Christos Tzolis ganó por arriba y Kai Havertz apareció a corta distancia para cabecear el 2-0. Donnarumma tocó la pelota, aunque no pudo impedir que cruzara la línea.

Antes del descanso, Raya tapó un remate cercano de Haaland y Ben White desvió otra llegada de Jérémy Doku. Del otro lado, Joško Gvardiol salvó sobre la raya para evitar una diferencia mayor.

El complemento repitió la pesadilla del City. Al 48’, Tzolis firmó su segunda asistencia y Ødegaard controló con categoría antes de definir ante un Donnarumma descolocado.

El 3-0 apagó cualquier reacción y permitió a Mikel Arteta administrar el encuentro.

Raya mantuvo su arco en cero con intervenciones frente a Mateo Kovačić y Antoine Semenyo, mientras Haaland dejó la cancha antes de la hora de juego.

Arsenal lució más intenso y decidido; Manchester City, en cambio, exhibió dudas en el estreno oficial de Enzo Maresca como sucesor de Pep Guardiola.

Con goles de Calafiori, Havertz y Ødegaard, Arsenal conquistó su Community Shield número 18 y mantuvo su dominio perfecto sobre el City en este certamen: cuatro enfrentamientos y cuatro victorias.

Cardiff fue testigo de una goleada que no entrega puntos, pero sí lanza un aviso rotundo: los Gunners quieren volver a gobernar Inglaterra.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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