¡Termina la espera! Arsenal rompe sequía de 22 años y conquista la Premier League

El Arsenal volvió a conquistar la liga inglesa después de más de dos décadas de espera. El empate 1-1 entre el Manchester City y el Bournemouth terminó por definir la carrera por el título y dejó al equipo dirigido por Mikel Arteta como campeón de la Premier League por primera vez desde la temporada 2003-04. La combinación de resultados permitió que el conjunto londinense asegurara una ventaja imposible de alcanzar a falta de una jornada para concluir el campeonato. El City necesitaba ganar en el Vitality Stadium para mantenerse con opciones hasta el último fin de semana, pero dejó escapar puntos en un partido que se resolvió hasta los minutos finales.

El Bournemouth tomó ventaja durante la primera mitad con un gol de Junior Kroupi y obligó al equipo de Pep Guardiola a jugar bajo presión el resto del encuentro. Manchester City intentó reaccionar y encontró el empate ya en tiempo agregado gracias a Erling Haaland, aunque el marcador no fue suficiente para mantener viva la pelea por el campeonato.

Mientras se disputaban los últimos minutos del encuentro, miles de aficionados del Arsenal comenzaron a reunirse en las inmediaciones del Emirates Stadium para seguir el desenlace. Cuando se confirmó el empate, los seguidores celebraron el regreso de su equipo a la cima del futbol inglés, algo que no ocurría desde la histórica campaña de los llamados “Invencibles”. Aquel plantel campeón de 2004, dirigido por Arsène Wenger, quedó marcado por completar toda la temporada de liga sin perder un solo partido. Figuras como Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Ian Wright se convirtieron en referentes de una generación que permaneció durante años como el último equipo campeón del club en la Premier League. La conquista actual también representa un momento importante para Arteta. Desde que asumió como entrenador, el español encabezó un proceso de reconstrucción que llevó nuevamente al Arsenal a competir de forma constante por el campeonato. Sin embargo, en las últimas temporadas el equipo se había quedado cerca. En las campañas 2022-23 y 2023-24, el Arsenal lideró durante amplios tramos del torneo, pero terminó siendo superado por el Manchester City en la recta final. El año pasado volvió a terminar en el segundo puesto, aunque esta vez por detrás del Liverpool. Esa serie de resultados había incrementado la presión sobre el proyecto encabezado por Arteta.

Durante la presente temporada, el Arsenal volvió a colocarse entre los primeros lugares desde las primeras jornadas y logró sostenerse pese a la presión del City. Aunque la ventaja se redujo en varios momentos del cierre del campeonato, el equipo londinense mantuvo regularidad suficiente para llegar con margen al desenlace del torneo. Ahora, además del título local, el Arsenal todavía mantiene la posibilidad de cerrar la temporada con otro logro importante. El club inglés disputará próximamente la final de la Champions League frente al Paris Saint-Germain, en busca de conquistar por primera vez el torneo europeo.

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