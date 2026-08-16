Isaac del Toro se levanta de caída y termina la Clásica de Hamburgo: ¿en qué lugar quedó?

Una dura caída no frenó a Isaac del Toro. El ciclista mexicano completó la Clásica de Hamburgo 2026 este domingo 16 de agosto, pese al accidentado recorrido. Terminó en la posición 43, a seis segundos del ganador, Paul Magnier. Del Toro, líder del UAE Team Emirates-XRG, sufrió el percance cuando restaban cerca de 100 kilómetros para la meta. En la zona de abastecimiento se enganchó con una bolsa de otro equipo y cayó sobre el asfalto, por lo que debió recibir asistencia antes de perseguir al pelotón principal.

La jornada aún le reservaba otra dificultad. A 71.8 kilómetros del final, el mexicano tuvo que cambiar de bicicleta y volvió a perder terreno. Lejos de rendirse, recuperó contacto y resistió la selección provocada por los cinco ascensos al Waseberg, una subida corta y explosiva con rampas de hasta 16 por ciento. El momento más destacado de Isaac llegó a poco más de 15 kilómetros de Hamburgo. El ensenadense aceleró, alcanzó a los sobrevivientes de la fuga y pasó del quinto puesto al liderato. Su ataque estiró al grupo, pero la falta de compañeros en el tramo llano le restó opciones para sostener la ofensiva. Del Toro cedió la punta mientras buscaba apoyo del UAE. El pelotón se reorganizó y la prueba desembocó en una definición al esprint sobre la Mönckebergstraße.

El francés Magnier, del Soudal Quick-Step, se impuso con tiempo de 4 horas, 17 minutos y 55 segundos; Mike Teunissen fue segundo y Laurence Pithie completó el podio. Isaac fue el mejor representante de su escuadra. El sitio 43 no reflejó toda su influencia en los 205.3 kilómetros entre Buxtehude y Hamburgo, pero sí exhibió su capacidad para sobreponerse a una caída, un cambio de bicicleta y dos persecuciones. La prueba marcó el regreso de Del Toro tres semanas después de finalizar tercero y ganar la clasificación de los jóvenes en el Tour de Francia 2026. Hamburgo no le entregó otro podio, pero sí una actuación de carácter: se levantó, regresó al grupo, atacó y completó la clásica del WorldTour.