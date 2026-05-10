¡Barcelona es campeón de LaLiga! Vence al Real Madrid en el Clásico y acecha el récord de los 100 puntos

Barcelona convirtió el Clásico en una coronación. En una noche cargada de emoción en el Camp Nou, el conjunto blaugrana venció 2-0 al Real Madrid y aseguró matemáticamente el título de LaLiga 2025-26, el número 29 en su historia y el segundo consecutivo bajo el mando de Hansi Flick.

El partido quedó encarrilado muy pronto. Marcus Rashford abrió el marcador al minuto 9 con un tiro libre que superó a Thibaut Courtois, mientras que Ferran Torres amplió la ventaja al 18’, después de una asistencia de Dani Olmo.

El Madrid tuvo algunas respuestas con Vinícius Jr., Gonzalo y Jude Bellingham, pero no logró cambiar el rumbo de un duelo que confirmó la superioridad catalana en la campaña.

Con el triunfo, Barcelona llegó a 91 puntos y tomó una ventaja de 14 unidades sobre el Real Madrid cuando aún quedan tres jornadas por disputarse, una distancia ya imposible de remontar para los merengues.

El título llegó, además, en un contexto especial para Flick, quien dirigió el encuentro horas después de que el club anunciara el fallecimiento de su padre; ambos equipos portaron brazaletes negros y se guardó un minuto de silencio antes del inicio.