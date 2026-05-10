¡Barcelona es campeón de LaLiga! Vence al Real Madrid en el Clásico y acecha el récord de los 100 puntos
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El equipo de Hansi Flick derrotó 2-0 al Real Madrid en el Clásico, aseguró su título 29 de Liga y cerró una temporada dominante que todavía puede terminar con marca histórica
Barcelona convirtió el Clásico en una coronación. En una noche cargada de emoción en el Camp Nou, el conjunto blaugrana venció 2-0 al Real Madrid y aseguró matemáticamente el título de LaLiga 2025-26, el número 29 en su historia y el segundo consecutivo bajo el mando de Hansi Flick.
El partido quedó encarrilado muy pronto. Marcus Rashford abrió el marcador al minuto 9 con un tiro libre que superó a Thibaut Courtois, mientras que Ferran Torres amplió la ventaja al 18’, después de una asistencia de Dani Olmo.
El Madrid tuvo algunas respuestas con Vinícius Jr., Gonzalo y Jude Bellingham, pero no logró cambiar el rumbo de un duelo que confirmó la superioridad catalana en la campaña.
Con el triunfo, Barcelona llegó a 91 puntos y tomó una ventaja de 14 unidades sobre el Real Madrid cuando aún quedan tres jornadas por disputarse, una distancia ya imposible de remontar para los merengues.
El título llegó, además, en un contexto especial para Flick, quien dirigió el encuentro horas después de que el club anunciara el fallecimiento de su padre; ambos equipos portaron brazaletes negros y se guardó un minuto de silencio antes del inicio.
La temporada del Barça tuvo como base la regularidad. El equipo blaugrana perdió apenas cuatro partidos de Liga, encadenó 11 victorias consecutivas en el tramo final y supo sostenerse incluso con bajas importantes como las de Lamine Yamal, Raphinha y Jules Koundé en distintos momentos del cierre.
Su fortaleza no estuvo sólo en el brillo ofensivo, sino en la capacidad de resolver partidos grandes, mantener presión alta y competir con una plantilla que mezcló figuras consolidadas con jóvenes de impacto.
El título también confirma la consolidación del proyecto de Flick. Después de haber ganado Liga y Copa del Rey en su primera campaña, el técnico alemán volvió a llevar al Barcelona a la cima del futbol español.
La Supercopa de España ya había sido parte de la cosecha de esta temporada, pero conquistar LaLiga frente al Real Madrid, en casa y con tres fechas por jugar, le dio un peso simbólico mayor al campeonato.
Ahora, el reto que queda para Barcelona es histórico: alcanzar los 100 puntos. Con 91 unidades y nueve por disputarse, el equipo catalán necesita ganar sus últimos tres partidos para igualar la barrera centenaria, una marca que sólo han alcanzado campañas excepcionales en LaLiga.
Ese objetivo no cambia el destino del título, pero sí puede elevar la dimensión de una temporada que ya quedó marcada por el dominio blaugrana.
Del otro lado, el golpe es duro para el Real Madrid. La derrota en el Clásico cerró sus opciones matemáticas y profundizó una campaña sin grandes títulos, marcada por lesiones, irregularidad y tensión interna.
Para Barcelona, en cambio, la noche fue redonda: ganó el Clásico, levantó LaLiga ante su eterno rival y mantuvo viva la posibilidad de firmar una temporada de 100 puntos.