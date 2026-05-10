¡Golpe de autoridad! Barcelona silencia al Real Madrid, gana el Clásico y sentencia LaLiga

El Barcelona dio un golpe de autoridad en el Clásico Español al vencer 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, en un partido con aroma de título para el equipo dirigido por Hansi Flick.

Con una actuación sólida, intensa y efectiva desde los primeros minutos, el conjunto blaugrana aprovechó sus mejores momentos para imponerse ante un rival que nunca encontró comodidad en salida ni claridad en el último tercio.

El primer aviso llegó apenas al minuto 9, cuando Marcus Rashford abrió el marcador con un golazo de tiro libre que dejó sin opciones a Thibaut Courtois.

El atacante inglés, uno de los nombres más determinantes de la noche, firmó una ejecución precisa para encender al Camp Nou y poner al Barcelona en ventaja en un duelo cargado de tensión por la pelea directa en la cima de LaLiga.

La presión culé no bajó y al minuto 18 apareció Ferran Torres para marcar el 2-0. La jugada nació de una gran asociación ofensiva, con participación de Dani Olmo, quien dejó el balón de manera brillante para que Ferran definiera con potencia dentro del área.

Tras su anotación, el delantero tuvo un gesto emotivo con Hansi Flick, al correr hacia la banda para abrazar al entrenador, quien dirigió el partido después del fallecimiento de su padre.

Real Madrid intentó reaccionar con apariciones aisladas de Vinicius Jr. y Gonzalo, pero el equipo blanco sufrió para superar la presión alta del Barcelona.

En varios tramos del encuentro, los merengues perdieron balones en campo propio y permitieron que el conjunto local manejara el ritmo del partido con mayor seguridad, especialmente desde el mediocampo.

El Clásico también tuvo polémica. En el segundo tiempo, una acción de Eric García sobre Jude Bellingham dentro del área generó reclamos del Real Madrid, luego de que el jugador inglés terminara tendido con una herida en el rostro.

La jugada no fue sancionada como penalti y el VAR no intervino, decisión que provocó debate en España.