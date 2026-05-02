Barcelona vence 2-1 a Osasuna: ¿Qué necesita el Barça para ser campeón de LaLiga tras la Jornada 34?

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/
    Barcelona vence 2-1 a Osasuna: ¿Qué necesita el Barça para ser campeón de LaLiga tras la Jornada 34?
    Barcelona sufrió en El Sadar, pero resolvió en el cierre ante Osasuna y dejó encaminado el título de LaLiga 2025-26. FOTO: AP

Con goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres, el Barça llegó a 88 puntos y podría coronarse este domingo si el Real Madrid no vence al Espanyol

El Barcelona quedó a las puertas de un nuevo título de LaLiga después de vencer 2-1 a Osasuna en El Sadar, en un partido que se destrabó hasta los minutos finales y que dejó al equipo de Hansi Flick con una ventaja prácticamente definitiva en la cima del campeonato español.

El conjunto blaugrana llegó a 88 puntos tras la Jornada 34 y le sacó 14 unidades al Real Madrid, que todavía tiene pendiente su partido de este domingo ante el Espanyol.

Con ese escenario, la cuenta es clara: Barcelona será campeón de LaLiga si el Real Madrid no gana su compromiso en Cornellà. Un empate o una derrota merengue harían matemáticamente inalcanzable al equipo catalán.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/liguilla-liga-mx-2026-horarios-y-donde-ver-tigres-vs-chivas-y-atlas-vs-cruz-azul-este-sabado-PH20412782

La victoria no fue sencilla para el Barça. Osasuna sostuvo el cero durante buena parte del encuentro, exigió a Joan García y obligó al líder a resolver con paciencia.

La resistencia navarra se rompió al minuto 81, cuando Marcus Rashford asistió a Robert Lewandowski para el 1-0. Apenas cinco minutos después, Fermín López filtró una pelota para Ferran Torres, quien firmó el 2-0 que parecía sentenciar el duelo. Raúl García descontó al 88’, pero el tiempo ya no le alcanzó al cuadro rojillo.

Con este resultado, Barcelona cumplió la primera condición que necesitaba para coronarse en esta jornada: ganar en Pamplona. Ahora todo depende del Real Madrid.

Si los blancos no derrotan al Espanyol, el campeonato quedará definido este mismo domingo sin que el Barça tenga que volver a jugar. En caso de que el Madrid gane, la definición se trasladará al siguiente compromiso, con el Clásico como posible escenario para sellar la corona.

El margen también permite al Barcelona depender completamente de sí mismo. Si el Real Madrid vence al Espanyol, el club catalán necesitará sumar dos puntos más para asegurar el título sin mirar otros resultados; es decir, una victoria en cualquiera de sus próximos partidos o dos empates serían suficientes. Además, cualquier tropiezo posterior del Madrid también aceleraría la coronación.

El triunfo en El Sadar refuerza una campaña de enorme regularidad para el Barcelona de Flick, que además podría cerrar LaLiga como bicampeón y con la posibilidad de alcanzar una cifra histórica de puntos si mantiene su paso en el cierre del calendario.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Barcelona

Personajes


Robert Lewandowski

Organizaciones


Real Madrid
LaLiga
FC Barcelona

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los centros de rehabilitación siguen reportando anomalías, sin embargo, las autoridades no han considerado que estas sean suficientes para aplicar clausuras.

Coahuila: Se detectan anomalías en 85% de visitas a los anexos
Docentes de la CNTE en Chiapas entregaron a la Presidenta un pliego de demandas tras un bloqueo en Palenque y obtuvieron fecha y hora para una mesa en Palacio Nacional.

‘Si no hay solución, no rueda su balón’: CNTE bloquea aeropuerto y fija cita con Sheinbaum
El sarampión se manifiesta con erupciones en la piel y fiebre; autoridades recomiendan atención médica oportuna para evitar complicaciones.

Coahuila suma 69 casos de sarampión en lo que va del año
Banxico reportó que al 27 de marzo de 2026, el tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar registró una depreciación de 0.36 por ciento con relación al cierre de diciembre de 2025.

Banxico reporta pérdidas cambiarias y no genera remanentes
Para festejar fuera de la rutina y la monotonía, siempre es mejor una escapada. Por lo que la Riviera Maya, con todas sus atracciones es ideal.

Riviera Maya: El patio de juegos ideal para todos

Ajustes en la forma de manejar, el mantenimiento y decisiones al cargar combustible pueden representar ahorros significativos mes a mes.

Cómo ahorrar gasolina sin cambiar de coche: estrategias que sí funcionan en México
Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo

Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo
El espectáculo de 31 Minutos en el Zócalo capitalino congregó a más de 200 mil personas en el Día del Niño, destacando por su repertorio clásico y un inesperado tributo a Juan Gabriel que emocionó al público.

31 Minutos rinde homenaje a Juan Gabriel ante 200 mil personas en el Zócalo de la CDMX