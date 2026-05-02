Barcelona vence 2-1 a Osasuna: ¿Qué necesita el Barça para ser campeón de LaLiga tras la Jornada 34?

El Barcelona quedó a las puertas de un nuevo título de LaLiga después de vencer 2-1 a Osasuna en El Sadar, en un partido que se destrabó hasta los minutos finales y que dejó al equipo de Hansi Flick con una ventaja prácticamente definitiva en la cima del campeonato español. El conjunto blaugrana llegó a 88 puntos tras la Jornada 34 y le sacó 14 unidades al Real Madrid, que todavía tiene pendiente su partido de este domingo ante el Espanyol. Con ese escenario, la cuenta es clara: Barcelona será campeón de LaLiga si el Real Madrid no gana su compromiso en Cornellà. Un empate o una derrota merengue harían matemáticamente inalcanzable al equipo catalán.

La victoria no fue sencilla para el Barça. Osasuna sostuvo el cero durante buena parte del encuentro, exigió a Joan García y obligó al líder a resolver con paciencia. La resistencia navarra se rompió al minuto 81, cuando Marcus Rashford asistió a Robert Lewandowski para el 1-0. Apenas cinco minutos después, Fermín López filtró una pelota para Ferran Torres, quien firmó el 2-0 que parecía sentenciar el duelo. Raúl García descontó al 88’, pero el tiempo ya no le alcanzó al cuadro rojillo. Con este resultado, Barcelona cumplió la primera condición que necesitaba para coronarse en esta jornada: ganar en Pamplona. Ahora todo depende del Real Madrid.

Si los blancos no derrotan al Espanyol, el campeonato quedará definido este mismo domingo sin que el Barça tenga que volver a jugar. En caso de que el Madrid gane, la definición se trasladará al siguiente compromiso, con el Clásico como posible escenario para sellar la corona. El margen también permite al Barcelona depender completamente de sí mismo. Si el Real Madrid vence al Espanyol, el club catalán necesitará sumar dos puntos más para asegurar el título sin mirar otros resultados; es decir, una victoria en cualquiera de sus próximos partidos o dos empates serían suficientes. Además, cualquier tropiezo posterior del Madrid también aceleraría la coronación. El triunfo en El Sadar refuerza una campaña de enorme regularidad para el Barcelona de Flick, que además podría cerrar LaLiga como bicampeón y con la posibilidad de alcanzar una cifra histórica de puntos si mantiene su paso en el cierre del calendario.

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