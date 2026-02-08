Álvaro Fidalgo le gana el duelo a Obed Vargas: Real Betis vence al Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Betis consiguió una victoria clave este domingo 8 de febrero de 2026, al vencer 1-0 al Atlético de Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano en la jornada 23 de LaLiga EA Sports. El mediocampista Álvaro Fidalgo, titular con los verdiblancos, fue figura en el mediocampo y se impuso en el duelo ante el también mexicano Obed Vargas, quien ingresó desde la banca por el conjunto colchonero. El único tanto del encuentro fue obra de Antony al minuto 28, con un disparo que se coló junto al primer palo y dejó sin opción al arquero Jan Oblak, definiendo así un partido decidido por pequeños detalles. TE PUEDE INTERESAR: América cerca de fichar a Gabriel Fuentes, otro refuerzo del Brasileirao tras Raphael Veiga

Betis supo sufrir ante la presión del local y mantener la ventaja hasta el final gracias a una defensa sólida y control del ritmo del juego. Álvaro Fidalgo fue alineado desde el inicio por el técnico Manuel Pellegrini y jugó 87 minutos, mostrando buena gestión del balón y ayudando al equilibrio del Betis en transición defensiva. Su desempeño fue uno de los puntos altos del equipo sevillano en un contexto de trabajo colectivo eficaz frente a un rival con más posesión, pero con escasa efectividad ofensiva. Por su parte, Obed Vargas, mediocampista mexicano del Atlético de Madrid, entró de cambio al minuto 70 intentando aportar frescura al ataque colchonero, pero no logró incidir de manera decisiva en la recta final del encuentro. El conjunto dirigido por Diego Simeone afrontó el duelo con la intención de abrir el marcador tras ceder la iniciativa, pero las escasas oportunidades claras y un gol de los visitantes determinaron la derrota en casa.