Bayern Múnich remonta y vence 3-2 al Borussia Dortmund en el Der Klassiker de la Bundesliga

El Bayern Múnich reafirmó su dominio en Alemania tras derrotar 3-2 al Borussia Dortmund en el Der Klassiker, duelo correspondiente a la jornada 24 de la Bundesliga. El encuentro, disputado en el Signal Iduna Park, estuvo marcado por la intensidad, las remontadas y un cierre dramático que inclinó la balanza a favor del conjunto bávaro. El Dortmund abrió el marcador al minuto 26 con un cabezazo de Nico Schlotterbeck, aprovechando un tiro de esquina que encendió a la afición local.

Sin embargo, el Bayern reaccionó en el complemento de la mano de Harry Kane, quien firmó un doblete. El delantero inglés empató al 54’ tras una jugada colectiva y posteriormente convirtió un penal al 70’ para darle la vuelta al marcador. Cuando parecía que los visitantes controlaban el partido, el Dortmund volvió a empatar con un potente remate de Daniel Svensson al minuto 83. No obstante, el Bayern encontró el tanto definitivo en la recta final gracias a Joshua Kimmich, quien al 87’ conectó una volea precisa dentro del área para sellar el 3-2 definitivo. Con este resultado, el Bayern amplía su ventaja en la cima de la tabla, con 63 puntos, y da un paso firme rumbo al campeonato, mientras que el Dortmund deja escapar puntos clave en casa, estancándose en las 52 unidades.

El Der Klassiker volvió a demostrar por qué es el duelo más atractivo del futbol alemán, con cinco goles, cambios constantes en el marcador y un desenlace que puede marcar el rumbo de la temporada 2025-26.

