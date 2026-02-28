Bayern Múnich remonta y vence 3-2 al Borussia Dortmund en el Der Klassiker de la Bundesliga

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 28 febrero 2026
    Bayern Múnich remonta y vence 3-2 al Borussia Dortmund en el Der Klassiker de la Bundesliga
    Harry Kane celebra uno de sus goles en el triunfo 3-2 del Bayern Múnich sobre el Borussia Dortmund en el Der Klassiker, resultado clave en la pelea por la Bundesliga 2025-26. FOTO: AP

Con doblete de Harry Kane y gol decisivo de Joshua Kimmich en el Signal Iduna Park, el Bayern Múnich dio un paso firme rumbo al título tras imponerse al Borussia Dortmund

El Bayern Múnich reafirmó su dominio en Alemania tras derrotar 3-2 al Borussia Dortmund en el Der Klassiker, duelo correspondiente a la jornada 24 de la Bundesliga.

El encuentro, disputado en el Signal Iduna Park, estuvo marcado por la intensidad, las remontadas y un cierre dramático que inclinó la balanza a favor del conjunto bávaro.

El Dortmund abrió el marcador al minuto 26 con un cabezazo de Nico Schlotterbeck, aprovechando un tiro de esquina que encendió a la afición local.

TE PUEDE INTERESAR: Inter de Milán vence 2-0 al Genoa en la Serie A; Johan Vásquez vuelve a jugar los 90 minutos

Sin embargo, el Bayern reaccionó en el complemento de la mano de Harry Kane, quien firmó un doblete.

El delantero inglés empató al 54’ tras una jugada colectiva y posteriormente convirtió un penal al 70’ para darle la vuelta al marcador.

Cuando parecía que los visitantes controlaban el partido, el Dortmund volvió a empatar con un potente remate de Daniel Svensson al minuto 83.

No obstante, el Bayern encontró el tanto definitivo en la recta final gracias a Joshua Kimmich, quien al 87’ conectó una volea precisa dentro del área para sellar el 3-2 definitivo.

Con este resultado, el Bayern amplía su ventaja en la cima de la tabla, con 63 puntos, y da un paso firme rumbo al campeonato, mientras que el Dortmund deja escapar puntos clave en casa, estancándose en las 52 unidades.

El Der Klassiker volvió a demostrar por qué es el duelo más atractivo del futbol alemán, con cinco goles, cambios constantes en el marcador y un desenlace que puede marcar el rumbo de la temporada 2025-26.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bundesliga
Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Múnich

Personajes


Harry Kane

Organizaciones


Bayern Múnich
Borussia Dortmund

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno
En un documento elaborado en septiembre de 2025 se registra la entrega de fusiles Barrett, AK-47, AR-15 y granadas, que el cártel de El Mencho daba a sus sicarios en las zonas de control.

Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’
El programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar a mujeres en situación vulnerable.

Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago
Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender la conversación al revelar cuáles fueron los equipos donde se sintió más cómodo en su carrera, dejando fuera a Chivas pese a sus títulos y debut profesional.

¿Y las Chivas?... Chicharito las descarta como uno de sus clubes preferidos
Objetivo. Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes.

¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?