Inter de Milán vence 2-0 al Genoa en la Serie A; Johan Vásquez vuelve a jugar los 90 minutos
El defensa mexicano fue titular y disputó todo el encuentro en el Giuseppe Meazza, en un duelo donde el Inter reafirmó su candidatura al título de la Serie A
El Inter de Milán impuso condiciones en casa y venció 2-0 al Genoa CFC en actividad de la jornada 27 de la Serie A, resultado que mantiene al conjunto nerazzurri en la pelea por la cima del campeonato.
El encuentro se disputó en el estadio Giuseppe Meazza, donde el cuadro local hizo valer su condición y resolvió el compromiso con autoridad.
Johan Vásquez, fijo en la defensa del Genoa
Desde el enfoque mexicano, la noticia pasó por la actuación de Johan Vásquez, quien fue titular y disputó los 90 minutos con el conjunto genovés.
El zaguero azteca volvió a aparecer en el once inicial y se mantuvo como uno de los elementos más constantes en la línea defensiva, enfrentando a una ofensiva que exigió durante todo el compromiso.
A pesar del dominio territorial del Inter, Vásquez mostró solidez en duelos individuales y mantuvo orden en la zaga, aunque el peso ofensivo del rival terminó marcando diferencia en el marcador. El mexicano se ha consolidado como pieza habitual en el esquema del Genoa en la recta final de la temporada.
Inter se despega del Milan de Santi Giménez
Con este triunfo, el Inter suma tres puntos clave en la lucha por el liderato (67), 13 puntos por encima de su perseguidor, el Milan (54), quien juega mañana ante el Cremonese.
El equipo milanés manejó el ritmo del encuentro, generó las oportunidades más claras y supo administrar la ventaja para asegurar el resultado sin mayores sobresaltos.
Para el Genoa, la derrota complica sus aspiraciones en la parte media de la clasificación, en el lugar 14 con 27 puntos, a tres del Descenso, y lo obliga a reaccionar en las próximas jornadas.