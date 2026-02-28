Inter de Milán vence 2-0 al Genoa en la Serie A; Johan Vásquez vuelve a jugar los 90 minutos

El Inter de Milán impuso condiciones en casa y venció 2-0 al Genoa CFC en actividad de la jornada 27 de la Serie A, resultado que mantiene al conjunto nerazzurri en la pelea por la cima del campeonato.

El encuentro se disputó en el estadio Giuseppe Meazza, donde el cuadro local hizo valer su condición y resolvió el compromiso con autoridad.

Johan Vásquez, fijo en la defensa del Genoa

Desde el enfoque mexicano, la noticia pasó por la actuación de Johan Vásquez, quien fue titular y disputó los 90 minutos con el conjunto genovés.

El zaguero azteca volvió a aparecer en el once inicial y se mantuvo como uno de los elementos más constantes en la línea defensiva, enfrentando a una ofensiva que exigió durante todo el compromiso.