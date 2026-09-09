Bayern Munich y Manchester United debutan en Champions: rivales, horario y claves del jueves

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Fútbol Internacional
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    Bayern Munich y Manchester United debutan en Champions: rivales, horario y claves del jueves
    Bayern Munich y Manchester United recibirán al Bodø/Glimt y al Sabah, respectivamente, en el cierre de la primera jornada de Champions. FOTOS: ESPECIAL

Kane apunta a una cifra histórica con los bávaros, mientras Carrick busca firmeza ante un campeón azerbaiyano que superó cuatro eliminatorias

Bayern Munich y Manchester United abrirán su camino en la Champions League 2026-2027 este jueves con una exigencia compartida: aprovechar la localía.

Los alemanes recibirán al Bodø/Glimt en el Allianz Arena y los ingleses enfrentarán al Sabah de Azerbaiyán en Old Trafford. Ambos partidos comenzarán a la 1:00 p.m., tiempo del centro de México, en el cierre de la primera jornada.

Los escenarios ofrecen desafíos diferentes. El Bayern busca volver a pelear por el título después de quedarse en Semifinales; el United recupera su lugar tras dos temporadas de ausencia.

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Para sus adversarios, la visita representa una oportunidad de medir su crecimiento frente a dos grandes.

Bayern Munich, obligado a recuperar el gol

El equipo de Vincent Kompany llega después de empatar 0-0 con el Schalke 04 en la Bundesliga. Aunque tuvo 83 por ciento de posesión, no logró traducir su dominio en goles.

El resultado frenó un arranque de tres victorias oficiales y dejó una tarea inmediata: recuperar contundencia cuando el rival consiga cerrar los espacios.

El Bayern busca revancha tras la eliminación ante el Paris Saint-Germain por un global de 6-5 en las semifinales de la edición anterior.

Kompany dispone de casi toda su plantilla, mientras Serge Gnabry continúa bajo evaluación por su recuperación de una lesión inguinal. Manuel Neuer señaló al ritmo y la intensidad como factores para desgastar al visitante.

Harry Kane concentra buena parte de la atención. Según las estadísticas del club, el delantero inglés marcó en sus últimas siete apariciones de Champions.

Además, el Bayern suma 899 goles entre Copa de Europa y Champions League: su siguiente anotación le permitirá alcanzar los 900, una barrera que únicamente ha superado el Real Madrid.

El conjunto muniqués acumula 38 encuentros sin perder como local en fase de grupos o fase liga, con 36 victorias.

Su última derrota en esa instancia y condición se remonta a diciembre de 2013, ante el Manchester City. Convertir esa fortaleza en tres puntos será el primer objetivo.

Bodø/Glimt, un visitante con argumentos

El cuadro dirigido por Kjetil Knutsen aterriza con 18 partidos oficiales invicto y después de vencer 2-1 al Fredrikstad.

Su segunda participación en la fase principal llega precedida por los octavos de final alcanzados en la campaña pasada, cuando eliminó al Inter de Milan antes de despedirse frente al Sporting de Lisboa.

Jens Petter Hauge, autor de seis goles en la Champions anterior, es una de sus referencias ofensivas. El crecimiento noruego responde a una idea sostenida por Knutsen desde 2018.

Por sus resultados recientes, cabe esperar un adversario con confianza para discutir el partido, aunque el Bayern tenga mayor profundidad y experiencia.

Manchester United vuelve a escuchar el himno

Old Trafford recuperará una noche de Champions con Michael Carrick en el banquillo.

El entrenador condujo al United al tercer puesto de la última Premier League, después de relevar a Ruben Amorim durante la temporada. Ahora afronta el desafío de trasladar esa recuperación al torneo continental y mejorar un inicio doméstico irregular.

Los Red Devils suman cuatro puntos en tres jornadas: perdieron ante Hull City, vencieron al Ipswich y empataron 2-2 con Everton. Esa secuencia convierte el estreno europeo en una prueba de consistencia.

La localía y la diferencia de recorrido favorecen al United, pero su reciente desempeño aconseja evitar cualquier exceso de confianza.

Sabah, dirigido por Valdas Dambrauskas, debutará en la fase liga después de superar cuatro eliminatorias: dejó atrás a The New Saints, KuPS, Aarhus y Hapoel Beer Sheva.

El campeón azerbaiyano llega con nueve puntos en tres partidos de su campeonato y una victoria de 5-0 sobre Zira. Joy-Lance Mickels y Veljko Simic destacan entre sus amenazas de ataque.

Un estreno que puede pesar en enero

El calendario subraya la importancia de comenzar sumando. En la segunda jornada, el 13 de octubre, Bayern visitará al Viking y Manchester United al Atlético de Madrid.

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Los dos protagonistas de esta previa se enfrentarán el 20 de enero de 2027 en Old Trafford, durante la séptima fecha de la fase liga.

Cada club disputará ocho encuentros, cuatro en casa y cuatro fuera. Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos; del noveno al vigesimocuarto deberán superar un playoff.

Para el Bayern y el United, triunfar este jueves ayudaría a construir una clasificación que se resolverá hasta enero y evitaría ceder terreno desde el arranque.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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