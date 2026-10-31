Boca-River, Liverpool-Arsenal y Juventus-Napoli encabezan un domingo de clásicos y derbis

El domingo reunirá varios de los duelos más intensos del futbol internacional. Desde el Superclásico argentino hasta las rivalidades de Inglaterra, Italia, España, Escocia y Portugal, la jornada ofrecerá seis duelos con historia, puntos en disputa y hasta un boleto a una final en juego. El plato fuerte estará en Buenos Aires, donde Boca Juniors recibirá a River Plate a las 12 de la tarde, en La Bombonera. El encuentro corresponde a la fecha 15 del Clausura 2026, cuando ambos clubes se juegan posiciones decisivas para los playoffs y la clasificación internacional. Boca marcha segundo de la Zona A, mientras River es cuarto de la Zona B.

El Superclásico llegará a su edición 267, luego de 266 antecedentes oficiales: 94 victorias xeneizes, 88 millonarias y 84 empates. Boca ganó los dos cruces más recientes, incluido el 1-0 de abril en el Monumental con penal de Leandro Paredes. En México podrá seguirse por ESPN 3 y Disney+ Premium.

La Premier League tendrá otro choque de alto voltaje a las 10:30 de la mañana, cuando Liverpool reciba al Arsenal en Anfield. Los Gunners, dirigidos por Mikel Arteta, ya suman 21 puntos y ocupan el segundo puesto, empatados con Manchester City; los Reds son cuartos con 15 unidades. Una victoria local reduciría la distancia en la pelea por la cima. FOX One transmitirá el encuentro en México.

En Italia, Juventus y Napoli protagonizarán uno de los clásicos de mayor rivalidad de la Serie A. El partido comenzará a las 1:45 de la tarde en el Allianz Stadium de Turín, por la jornada 10. Ambos tienen 14 puntos después de nueve compromisos y necesitan ganar para acercarse a los puestos de privilegio. La Vecchia Signora se impuso 3-0 en el último enfrentamiento liguero, en enero. La transmisión estará disponible en Disney+.

LaLiga española presentará a las 2 de la tarde el tradicional derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad, en San Mamés. Los visitantes llegan quintos con 19 puntos y cuatro triunfos consecutivos en liga, mientras los Leones ocupan el octavo sitio con 12 unidades. Más allá de la clasificación, la identidad regional y la rivalidad histórica elevan la tensión del duelo, disponible por Sky Sports en México. Antes, a las 9 de la mañana, Hearts y Hibernian disputarán el derbi de Edimburgo con un ingrediente especial: la semifinal de la Copa de la Liga escocesa. Hampden Park, en Glasgow, será escenario de su primer enfrentamiento en esta instancia del torneo. El vencedor avanzará a la final prevista para el 13 de diciembre.

Portugal también tendrá su propio derbi del Miño: Sporting Braga recibirá al Famalicão a las 2:30 de la tarde en el Estadio Municipal de Braga. Será el segundo duelo entre ambos en tres días, tras medirse en la Copa de la Liga, ahora con puntos de la décima jornada en disputa. Con el Boca-River como principal atractivo y otros cinco choques de gran rivalidad, el futbol del domingo ofrecerá una agenda de clásicos que se extenderá de la mañana a la tarde en México.