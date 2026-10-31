Esteban Ocon queda fuera del GP de México 2026: Haas lo reemplaza tras polémica en prácticas

Haas anunció, de manera inesperada, este sábado 31 de octubre que Esteban Ocon no disputará la clasificación ni la carrera del GP de México 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Su lugar lo ocupará Ryo Hirakawa, piloto japonés de reserva. El anuncio llegó tras las prácticas del viernes. Ocon condujo el VF-26 en la segunda sesión y finalizó lugar 13; Hirakawa ocupó su sitio en la primera tanda, donde fue lugar 15 como parte del programa de pilotos de reserva. ¿Por qué no correrá Ocon en México? Haas todavía no revela la causa. En su comunicado se limitó a confirmar la sustitución y advirtió: “No se harán más declaraciones por el momento”. Después, el equipo aclaró que la decisión no se relaciona con una enfermedad del francés.

El episodio que más preguntas generó ocurrió en la segunda práctica libre. Ocon manifestó por radio su desacuerdo con su ingeniera Laura Mueller cuando el equipo modificó su plan de neumáticos. El piloto quería utilizar los blandos, pero recibió instrucciones para montar los medios. “No, no, quería los blandos. No me hagas esto. Vamos”, respondió el francés. Aunque ese intercambio provocó especulaciones sobre un conflicto interno, no existe confirmación de que haya motivado su exclusión. Ayao Komatsu, director de Haas, evitó explicar la decisión y reiteró que Ocon no estaba enfermo. La incógnita surge después de que el equipo anunciara su separación del francés al finalizar 2026, con Rafael Câmara previsto para ocupar su asiento en 2027. El relevo recibió autorización de la FIA. Hirakawa, de 32 años, disputará su primer Gran Premio de Fórmula 1 y acompañará a Oliver Bearman en la clasificación y las 71 vueltas del domingo.

El japonés fue campeón mundial de resistencia en 2022 y 2023, además de ganar las 24 Horas de Le Mans de 2022 con Toyota. En la tercera práctica de México terminó en 19. El cambio ocurre en un fin de semana especial para Checo Pérez, quien regresó al Gran Premio de casa con Cadillac y finalizó lugar 18 en las dos sesiones del viernes. El mexicano busca recuperar terreno ante su afición en una carrera que se disputará el domingo a las 2 de la tarde. Checo Pérez tampoco registró una vuelta cronometrada durante la tercera práctica del sábado: Cadillac efectuó un cambio preventivo de unidad de potencia antes de la clasificación, programada para las 3 de la tarde. Mientras tanto, Haas mantiene sin explicar por qué Ocon no estará en la parrilla mexicana.